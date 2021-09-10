 

Малышева назвала условие для создания препарата от коронавируса

10.09.2021, 8:16, Разное
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Елена Малышева прокомментировала ситуацию с созданием медицинского препарата от коронавируса. Телеведущая назвала условие, при котором исследователи смогут получить эффективное лекарство, способное побороть сам вирус.
Со слов Елены Малышевой, в данный момент лечение коронавируса сводится к применению патогенетических препаратов. То есть медики устраняют симптомы заболевания, помогая организму самостоятельно побороть инфекцию. Однако ряд фармакологических компаний интенсивно работают над лекарством от коронавируса, которое будет убивать непосредственно причину, а не лечить последствия болезни. Все же есть одно условия для создания эффективного препарата: клинические исследования с привлечением от 10 до 40 тысяч респондентов. Без данного мероприятия говорить о панацеи нельзя.

Некоторые фармакологические компании уже заявили о производстве подобного лекарство, но это лишь означает, что начаты клинические исследования. По мнению Елены Малышевой, препарат будет создан, но в ближайшее время на это рассчитывать не стоит. В данный момент патогенетические медикаменты довольно хорошо справляются с лечением коронавируса, поэтому не стоит сильно переживать из-за отсутствия лекарства от самого коронавируса.

Источник: nsn.fm



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