Малышева назвала условие для создания препарата от коронавируса

Елена Малышева прокомментировала ситуацию с созданием медицинского препарата от коронавируса. Телеведущая назвала условие, при котором исследователи смогут получить эффективное лекарство, способное побороть сам вирус.

Со слов Елены Малышевой, в данный момент лечение коронавируса сводится к применению патогенетических препаратов. То есть медики устраняют симптомы заболевания, помогая организму самостоятельно побороть инфекцию. Однако ряд фармакологических компаний интенсивно работают над лекарством от коронавируса, которое будет убивать непосредственно причину, а не лечить последствия болезни. Все же есть одно условия для создания эффективного препарата: клинические исследования с привлечением от 10 до 40 тысяч респондентов. Без данного мероприятия говорить о панацеи нельзя.

Некоторые фармакологические компании уже заявили о производстве подобного лекарство, но это лишь означает, что начаты клинические исследования. По мнению Елены Малышевой, препарат будет создан, но в ближайшее время на это рассчитывать не стоит. В данный момент патогенетические медикаменты довольно хорошо справляются с лечением коронавируса, поэтому не стоит сильно переживать из-за отсутствия лекарства от самого коронавируса.

Источник: nsn.fm