 

“Это будет прорыв”: Лукашенко заговорил об изменении отношений Белоруссии и России

10.09.2021, 7:18, Разное
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9 сентября в Кремле состоялась встреча лидеров двух государств. В начале переговоров российский президент подчеркнул, что попросил своего белорусского коллегу приехать в Москву для того, чтобы подвести итоги той плодотворной работы, которая была кропотливо проделана экспертами из обеих стран для разработки программ Союзного государства.

Александр Григорьевич в свою очередь заметил, что принятие этих программ станет большим шагом вперед в отношениях России и Белоруссии.

“Это будет прорыв, прорыв во многих сферах,” – подчеркнул политик.

Как сообщил “Интерфакс”, всего было разработано 28 союзных программ, которые касаются основных направлений сотрудничества двух государств. После переговоров на высшем уровне все вопросы по союзным программам должны будут рассмотреть правительства двух стран – это может произойти уже завтра. Окончательное принятие договоренностей, по словам Лукашенко, может состояться в конце октября.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что, по мнению экспертов, вследствие интеграции Белоруссия может утратить экономический и политический суверенитет. Политолог Андрей Поротников сомневается в том, что Александр Лукашенко готов лишиться части своей власти, исполняя соответствующее соглашение.



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