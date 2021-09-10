Россияне купили туры с кешбэком на 34 млрд рублей

Программой туристического кешбэка воспользовались более 1,6 млн россиян, они приобрели туры на 34 млрд рулей, кешбэк составил 6,7 млрд рублей, чаще всего туристы выбирали поездки в Крым и Краснодарский край.

«Всего с начала года, по предварительным данным, программой воспользовались более 1,6 млн россиян. Суммарно россияне приобрели туров и проживания в отелях с кешбэком в 2021 году более чем на 34 млрд рублей, при этом в виде кешбэка туристам вернулось около 6,7 млрд рублей», – говорится в сообщении Ростуризма.

Наибольшей популярностью у россиян пользовались поездки на отдых в Краснодарский край, на Ставрополье, в Крым, кроме того активно приобретались туры на Алтай, в Тюмень, а также в Псковскую, Новгородскую, Ярославскую области, Татарстан, Калининград, Москву, Санкт-Петербург и Самару.

Ранее туроператоры выступили за продление программы туристического кешбэка.