Песков: Сомнений в попытках вмешательства в выборы в РФ нет

В выборы в РФ попытаются вмешаться, в этом сомнений нет, есть риски, которые надо осознавать, но существует отлаженная система, которая эти попытки хеджирует, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Для нас не вызывает никакого сомнения, что будут пытаться вмешиваться в выборы. Слава богу, система достаточно отлажена с точки зрения системы, которая эти риски хеджирует», – цитирует Пескова РИА «Новости». Он также добавил, что есть риски и это надо четко осознавать.

Ранее стало известно, что компания из США принимала участие в тестировании технологии «Умного голосования», которая дает рекомендации избирателям по голосованию на выборах за определенных кандидатов не от партии власти.

5 сентября арбитражный суд Москвы вынес решение о запрете для Google и «Яндекса» отображать в поисковой выдаче словосочетание «Умное голосование». После этого доступ к сайту «Умное голосование» был ограничен Роскомнадзором за связь с экстремистской организацией.

Напомним, что в июле в Сеть по разным оценкам утекли более полумиллиона персональных данных пользователей «Умного голосования» Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК*, признан экстремистской организацией и НКО-иноагентом в России), эксперты считают, что утечку устроили разработчики сайта, с которыми «забыли расплатиться».