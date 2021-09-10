В США заявили о «сработавшем ультиматуме» Байдена России

Власти РФ приструнили хакеров, атаковавших США, ослабление Вашингтоном санкций могло бы закрепить такое положение, сообщила американская компании Recorded Future, специализирующаяся на компьютерной безопасности.

В докладе компании говорится, что «после исчезновения операторов компьютерных ресурсов, используемых с целью вымогательства, типа REVil», новые «группы появляются на их месте и публично обещают изменить свое поведение». В частности, говорят об «отказе от нападений на объекты критической инфраструктуры». Как полагает Recorded Future, в сложившейся ситуации «можно усмотреть первичные признаки того, что ультиматум администрации Байдена РФ сработал», передает РИА «Новости».

По мнению компании, Белый дом мог бы попытаться убедить Москву, что «установление той или иной формы контроля над киберкриминальной деятельностью отвечает интересам» Кремля. Recorded Future в качестве возможных шагов со стороны США называет «ослабление санкций, расширение сотрудничества или заключение экономических соглашений». Как считают в компании, в случае успеха «реформы могут стать устойчивыми и долгосрочными».

При этом Recorded Future утверждает, что российские правоохранительные органы и хакеры якобы сохраняют «давнее молчаливое взаимопонимание». Правоохранители в России, по версии Recorded Future, если не контролируют хакеров, то осведомлены об их деятельности, хоть Москва и заверяет в непричастности к кибератакам на США.

В середине июня жертвами хакерских атак стали сети трубопровода Colonial Pipeline (обеспечивает 45% поставок топлива на восток США) и крупная мясоперерабатывающая компания JBS. Напомним, что США фактически обвиняли Россию в укрывательстве киберпреступников.