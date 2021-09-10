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10.09.2021, 6:26, Разное
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Теплые деньки подошли к концу и осень полноправно вступила в свои права. Жители столицы с нетерпением ждут, когда в Москве включат отопление. Даже Ольга Бузова призналась фанатам, что без теплой пижамы ей стало прохладно. Местное правительство определило условия, при которых в жилые дома и квартиры пускают тепло. Среднесуточная температура воздуха должна держатся ниже восьми градусов в течение пяти дней, а прогноз синоптиков обещать ее дальнейшее падение.

Некоторые объекты социальной сферы вот-вот начнут обогреваться, как сообщили в столичной мэрии. Уже ведутся работы по этому вопросу. Детские сады, школы и больницы традиционно занимают первое место в очереди, а в 2021 году им решили включить отопление досрочно. Запуск тепла — длительный процесс, обычно он занимает до пяти дней.

Предположить, когда включат отопление в Москве, можно на основании прогноза погоды. Сайт Gismeteo дает вполне четкую картину на две недели. Согласно данным портала на 9 сентября, в ближайшее время среднесуточная температура не будет соответствовать условиям для подключения тепла в столичные квартиры и дома. По предварительным данным, столбики термометров скоро поднимутся до 21°С.

Однако прогноз погоды может меняться, и назвать точную дату, когда в Москве включат отопление, пока не получится. Кроме того, в правительстве могут пойти на особые меры в 2021 году, обеспечив жителей столицы обогревом преждевременно и вопреки установленным нормативам.



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