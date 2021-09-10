Талибы разочаровали спецпредставителя генсека ООН

Спецпредставитель генсека ООН, глава миссии по содействию Афганистану Дебора Лайонс раскритиковала состав временного правительства Афганистана.

Лайонс на заседании СБ ООН отметила, что на днях движение «Талибан» (запрещено в России) «объявило о формировании администрации де-факто». По ее словам, «те, кто надеялся и призывал к инклюзивности, будут разочарованы». Лайонс указала, что в список не включили ни женщин, ни «фигур из прошлого правительства», ни «лидеров групп меньшинств». «Мы разочарованы отсутствием инклюзивности так называемого временного кабинета», – сказала Лайонс, подчеркнув, что в правительство вошли многие лица, которые руководили талибами с 1996 года по 2001 год, когда они правили Афганистаном в первый раз.

Председательствующий в Совбезе ООН глава МИД Ирландии Саймон Ковни призвал движение «Талибан» (запрещено в России) «однозначно разорвать связи со всеми международными террористическими организациями или оно продолжит сталкиваться с санкциями и изоляцией», передает РИА «Новости».

Тем временем генсек ООН Антониу Гутерриш в интервью Agence France-Presse сообщил о необходимости «поддерживать диалог с талибами, прямо подтверждая наши принципы». По его словам, «диалог следует вести во имя солидарности с афганским народом», передает ТАСС.

Во вторник талибы объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан. При этом новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство. Инаугурацию нового правительства Афганистана назначили на 11 сентября. 11 сентября 2021 года исполнится 20 лет с момента трагедии с башнями-близнецами в Нью-Йорке.