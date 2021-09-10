Американский министр оценил диалог РФ и США по кибербезопасности

Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас не считает, что РФ и США «не слышат друг друга» при обсуждении кибербезопасности.

«Я не считаю, что дело обстоит таким образом, будто наши лидеры не слышат друг друга. Но я предоставлю экспертам право давать дальнейшие комментарии. Но я бы с этим не согласился», – приводит его слова ТАСС.

Майоркас не стал раскрывать подробности переговоров. Он полагает, что подобные комментарии должны давать другие представители властей США. При этом министр отметил, что его ведомство также ведет работу «применительно к кибербезопасности и нейтрализации угроз», исходящих от «преступных элементов, находящихся в России».