 

Путин не исключил создания Союзного парламента РФ и Белоруссии

10.09.2021, 4:40, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ будущем РФ и Белоруссия могут создать Союзный парламент, сообщил глава российского государства Владимир Путин.

Он не исключил такой возможности, но отметил, что пока данный вопрос не обсуждался, передает ТАСС.

Напомним, президенты РФ Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко провели переговоры в Кремле, встреча двух лидеров связана с подведением итогов работы по формированию Союзного государства.



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