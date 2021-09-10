Мнение: О шантаже и блефе Путина и Лукашенко

Сейчас нам вовсю льют в уши что президент России Владимир #Путин дожал и переиграл несговорчивого соседа. Наконец-то дан старт полной интеграции. И вообще, прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо ©

Но это если верить только заголовкам и не принимать во внимание акценты. А ведь пятая с начала года российско-белорусская встреча двух диктаторов началась с очень показательного демарша Александра #Луашенко. Которым тот весьма убедительно продемонстрировал весьма мощный аргумент своему российскому визави. Всего один из тех, которыми он держит соседнего президента сверхдержавы за… уязвимое место.

#Беларусь в четверг приостановила транзит российской нефти в Словакию и Венгрию. Госконцерн «Белнефтехим» принял решение на 4 дня запустить в реверсном режиме одну из веток нефтепровода «Дружба». Трубопровод, построенный в 1960-х для снабжения советской нефтью восточноевропейских стран СЭВ, до 13 сентября перестанет качать сырьё в направлении на Будковице и Фенешлитке. Его мощности будут задействованы для приема нефти через Украину – по маршруту «Одесса – Броды».

Официально речь идёт о партиях из Азербайджана, о поставке которых Минск договорился в прошлом году, пояснили «Белта» в «Белнефтехиме». «Всё штатно и согласовано в рамках плана графика прокачки», – уверяют в российской «Транснефти». И, может быть, это просто совпадение. Совершенно случайно так вышло, что Беларусь перестала прокачивать российскую нефть именно в день визита своего президента в Москву.

Но вот что не случайно – ещё одна просьба о деньгах. Получив у России 1,5 млрд долларов в августе прошлого года, братская республика теперь хочет вдвое больше. Новая сумма, уже в 3 млрд долларов, обсуждалась на российско-белорусских переговорах в преддверии визита, говорят источники в Минске. По их словам, власти Беларуси полагают, что заём может быть оплачен частично или полностью из средств Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), капитал которого на 90% состоит из российских денег. При этом лимит на Беларусь – 1,98 млрд долларов – у фонда уже исчерпан. Поэтому прошлогодний кредит Минску пришлось выдавать частично за счет российской квоты, которая составляет 3,5 млрд долларов. Из них тогда были задействованы 500 млн.

Теперь же Александр Лукашенко хочет получить оставшиеся 3 млрд долларов. Мол, не хватает денег на ковид, которого в республике как бы и нет. Российская сторона пытается увязать выделение нового финансирования с интеграцией. «#Россия может рассмотреть вопрос о выделении дополнительной помощи Беларуси, но сейчас самая главная задача направлена на то, чтобы стимулировать процесс интеграции – подписания так называемых наших стратегических планов по интеграции наших экономик», – заявил глава Минфин Антон Силуанов.

Но выходит такой торг у Москвы на троечку с минусом. С одной стороны президенты в Москве договорились, что буквально сегодня кабинеты министров обеих стран утвердят все 28 союзных программ, охватывающих сферы от синхронизации налогообложения до цен на энергоносители. С другой, в Минске настаивают, что сроки реального начала такой интеграции надо бы установить на 2025 год, а ещё лучше – на 2027-й. То есть, как минимум, за пределами окончания нынешних президентских полномочий Владимира Путина.

Кроме того, на месте топчутся два ключевых вопроса – создания единого эмиссионного центра и шаги по реальной политической интеграции хотя бы в виде образования союзного парламента. По обоим белорусский «орешек» оказался крепче своего российского визави, хотя у того формально все козыри на руках. Единой валюты РФ и Беларуси опять не будет: якобы по рекомендации Центробанка и Нацбанка Беларуси этот вопрос отложили, поскольку страны к этом еще не готовы. Причём, по версии Александра Лукашенко, главная преграда в том, что до сих пор нет понимания, где будет располагаться эмиссионный центр (хотя всем ясно что это либо Москва, либо – в качестве компромисса – Петербург). Как следствие, Владимир Путин тоже заявил, что о единой российско-белорусской валюте говорить пока рано, а надо сначала наладить общую макроэкономическую политику. Что с учётом гигантских различий двух экономик может занять даже не годы, а десятилетия.

Короче, в сухом остатке всё то же самое – «или ишак, или падишах». И вот такую волынку Беларусь успешно тянет уже 20+ лет! А Россия всё платит и платит: каждый шаг вперёд в интеграции обходится нашей стране в сотни миллионов, а то и в миллиарды долларов…

В итоге на сегодня Минск имеет 18,1 млрд долларов внешних обязательств, в основном перед РФ. При том что резервы белорусского ЦБ составляют только 7,8 млрд долл. Причём из этой суммы лишь 3,3 млрд долларов приходится непосредственно на иностранную валюту, а основная часть размещена в основном в неликвидных активах.

Строго говоря, без поддержки из Москвы Беларусь – банкрот. Но при этом, используя блеф и шантаж, должник вертит кредитором, как хочет. И главного кредитора походя вертит тоже. Уникальное положение дел…

Ну не гений ли геополитики Владимир #Путин, сумевший за 20 лет довести простую и понятную ситуацию в Союзном государстве до такого вычеркнуто цензурой?

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