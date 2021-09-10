Угрозы для Путина, госпиталь для ФСБ и запрет на похороны

13 вопросов от жителей Камчатки и «Новой газеты», на которые не ответила депутат Госдумы РФ Яровая И.А.

Эта публикация задумывалась как интервью с Ириной Яровой, вопросы для которого были составлены при помощи жителей Камчатского края. Речь в них идет о квартире депутата в «Тверской плаза», пенсионной реформе, развале здравоохранения, доходах единороссов, запрете на похороны погибших людей в поселках Камчатки и многом другом. Однако зампред Госдумы не отреагировала на запрос «Новой газеты». В связи с этим формат материала пришлось пересмотреть. Статья о Яровой публикуется с полным списком вопросов от камчатцев, но без депутатских ответов.

Информационный повод для этого имеется вполне подходящий. 54-летняя Ирина Яровая готовится к очередному походу в Госдуму. Она, кстати, уже три срока сидит в российском парламенте, хотя никогда прежде не побеждала на выборах в одномандатном округе (два раза получала мандаты от губернаторов и один раз прошла по списку).

На Камчатке Яровую узнали в конце 1990-х годов как активистку партии «Яблоко». Однако в масштабах страны она «прославилась» уже как ярко выраженный единоросс. Политиков, менявших партии в течение карьеры, конечно, немало. Но этот случай все же особый. Ведь Яровая была не просто активной «яблочницей», но и неистовым разоблачителем «Единой России».

Она «мочила» единороссов едва ли не в каждом из своих публичных выступлений. При этом плохо относилась к политикам, «которые могут бегать из одной партии в другую с прямо противоположными воззрениями и задачами». В своих интервью камчатская оппозиционерка заявляла, что у членов «ЕР» нет принципов, что они готовы забрать у людей последнее, сравнивала их с лицемерами и политиканами. И вот после этих пламенных речей в 2007 году вдруг сама вступила в «Единую Россию», которая, как она говорила незадолго до своего политического перерождения, действует в угоду крупным корпорациям.

Этот шаг, безусловно, подпортил ей репутацию, зато позволил попасть в Госдуму.

Причем вновь обращенной единоросске даже не пришлось выигрывать выборы — свое место ей уступил губернатор Кузьмицкий, который был тогда «паровозом» в списке «ЕдРа». К слову, незадолго до того, как Яровая с благодарностью приняла этот губернаторский подарок, она раскритиковала практику передачи мандатов от первых лиц регионов другим людям. Депутатов, попавших в парламент за чужой счет, она назвала «темными лошадками, которые будут голосовать как надо».

Оказавшись в Думе, Яровая продолжила яростно обличать оппонентов — теперь уже не единороссов, а оппозиционеров, к которым совсем недавно сама себя причисляла. В выражениях, как правило, не церемонилась. Парадоксально, но именно Яровая стала при этом одним из инициаторов возвращения в Уголовный кодекс статьи за клевету. В связи с этим в программе «Познер» на Первом канале у нее случился следующий диалог с ведущим.

«Вы же сами называете лидеров оппозиции кучкой людей, которые ничем не отличаются от террористов, уголовников и кормятся из одних и тех же рук. Это не оскорбление, это не клевета?» — поинтересовался Познер.

«Владимир Владимирович, это оценка», — улыбаясь, ответила депутат.

Сегодня сложно найти публичную фигуру, которая меняла бы свою позицию столь же радикально, как это делала Яровая. Хотя ее история все же не уникальна. В Советском Союзе, например, жил богослов Александр Осипов. Он был православным священником, автором трудов по теологии, исполнял обязанности ректора духовной академии. А потом вдруг объявил себя атеистом, стал развенчивать «религиозный психоз» и восхвалять «могучий и светлый мир советского общества». Со временем выяснилось, что накануне прозрения богослов вел с партийным начальством переговоры об устройстве на работу. Здесь можно провести параллель с Яровой, которая тоже прозрела после переговоров, а потом вдруг увидела «стратегию успеха России» и трудоустроилась в Государственную думу РФ. Правда, атеисткой Яровая себя не называет. Ее взгляды сложнее. С одной стороны, она фотографируется у икон в храмах, с другой — рассуждает о важности веры в Путина, президента и Верховного главнокомандующего.

В Госдуме Ирина Яровая работает уже 14 лет. Она дослужилась до заместителя председателя ГД, поддержала пенсионную реформу, обнуление президентских сроков, стала соавтором серии запретительных законов: об ужесточении контроля над НКО, расширении полномочий спецслужб и т. д.

Что же касается Камчатского края, то он за время депутатства Яровой, мягко говоря, не расцвел. Когда в прошлом году на полуостров прислали нового губернатора Владимира Солодова, тот признался, что регион находится в запущенном состоянии. Понятно, что «запустила» его не одна только Яровая. «Эффективных менеджеров» здесь и без нее хватает. Но я не припомню, чтобы из уст депутата звучала жесткая критика региональной власти. Напротив, она подчеркивала, что работает с этой властью в одной команде.

Сейчас, накануне выборов, в своих рекламных роликах Яровая уделяет много внимания медицине, рассказывает о том, как устраивает земляков на лечение в столичные клиники. Хорошо, если это так. Плохо, что система здравоохранения в крае почти разрушена, сложных пациентов, чтобы их вылечить, приходится отправлять за пределы полуострова. Ну а насколько корректно использовать для пиара истории больных людей, которым не могут помочь в запущенном регионе, каждый кандидат в депутаты решает для себя сам.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов и Ирина Яровая во время общения с прессой на Халактырском пляже, пострадавшего от загрязнения. Фото: РИА Новости

Ирина Яровая, хоть и является частым гостем федеральных телеканалов, за годы работы в Госдуме не дала ни одного содержательного интервью. Даже ее беседа с Познером в одноименной программе, прямо скажем, не задалась. Между тем поговорить с депутатом есть о чем.

С помощью жителей Камчатки «Новая газета» подготовила для нее 13 вопросов (они представлены ниже).

Передать их адресату оказалось непросто. В камчатской пресс-службе Ирины Яровой тревожить начальницу неудобными темами, судя по всему, не решились. Сотрудница пресс-службы сначала пообещала перезвонить, но потом перестала выходить на связь. Тогда вопросы пришлось оформить в качестве редакционного запроса и направить в Государственную думу. По федеральному закону о СМИ, у Яровой было семь дней, чтобы подготовить ответы. Сегодня этот срок истек. Ответов не последовало. Поэтому мы публикуем только вопросы.

Если же Яровая найдет-таки время для комментария (а по закону она должна его найти), «Новая газета» готова предоставить ей информационную площадку.

Вопросы, на которые не ответила Яровая

Вы поддержали повышение возраста выхода на пенсию для жителей России. Реформу объясняли тем, что люди в нашей стране стали жить дольше, соответственно, в 60 лет отдыхать им еще слишком рано. Однако в прошлом году ожидаемая продолжительность жизни снизилась почти на два года. Может быть, в связи с этим стоит отменить пенсионную реформу или хотя бы заморозить ее на время?

В 2018 году представители «Единой России» в парламенте Камчатки проголосовали за резкое увеличение пенсий (до 150 тысяч рублей в месяц) для губернатора и прочих руководителей регионального правительства и заксобрания. Почему вы не осудили это решение? Многие жители края считают его безнравственным. Ведь камчатские единороссы, которые добились назначения суперпенсий для чиновников и депутатов, в том же 2018 году активно выступали за повышение пенсионного возраста для остальных жителей страны.

Одна из основных бед Камчатки — низкое качество медицины. В прошлом году стало известно, что ситуация может измениться к лучшему. Правда, не для всех. В Петропавловске-Камчатском готовят площадку для строительства современной клиники, лечить в которой будут только сотрудников ФСБ. Почему, на ваш взгляд, чекистам Камчатки потребовался отдельный госпиталь? Они больше всех болеют? Или же офицеры госбезопасности, как и статусные чиновники с суперпенсиями, находятся в Камчатском крае на особом положении?

В Камчатском крае катастрофически не хватает врачей. Доходит до того, что на городской станции скорой помощи 180-тысячного Петропавловска дежурит только одна бригада, в составе которой есть врач (в советские годы, к слову, на смену выходило по 20 врачебных бригад). Как случилось, что ситуацию в медицине довели до такого ужасающего состояния? Почему вы, имея связи в Москве, не помогли региональным властям обеспечить кадрами больницы и поликлиники?

Жители севера Камчатки долгие годы сталкиваются с серьезной проблемой, решить которую, как говорят чиновники, можно только на федеральном уровне. Речь идет о захоронении погибших людей. Сегодня родственников погибших обязывают везти их тела на экспертизу в райцентры. Но так как дорог между селами нет (не построили за годы стабильности), доставить покойника на стол к патологоанатому можно только при помощи вертолета, что очень дорого. Иногда для перевозки используют вездеходы. Но это небезопасно. Случалось, что вездеходы с «грузом 200» по пути на экспертизу тонули в реках. Между тем известны случаи, когда покойники месяцами лежали в сараях, так как власти запрещали их хоронить без вскрытия. Почему, работая на руководящих постах в Госдуме, вы не сумели найти решения этого важного для региона вопроса?

На Камчатке регулярно происходят авиапроисшествия. В 2021 году разбились уже два вертолета и самолет, погибли 38 человек. То, что авиапарк в регионе изношен, признают и чиновники, и авиаторы. Почему вы не помогли Камчатке с обновлением парка воздушных судов? Для края это очень актуальный вопрос, ведь ко многим населенным пунктам дороги не проложены. Да и туризм, за который вы ратуете, без малой авиации развивать невозможно: доставить туриста к главным достопримечательностям полуострова можно только по воздуху.

Вы 14 лет представляете Камчатку в Госдуме и всегда подчеркивали, что работаете в одной команде с региональной властью. В прошлом году в крае сменился губернатор. При этом новый глава региона Владимир Солодов назвал социально-экономическую ситуацию на Камчатке запущенной. Как случилось, что работа вашей команды получила такую низкую оценку? Или, может быть, Солодов ошибся?

На Камчатке помнят, что раньше вы жестко критиковали «Единую Россию». Вам, в частности, не нравилось, что в этой партии много богатых людей. В 2003 году вы даже подсчитали, что «средний единоросс располагает капиталом в 38 196 375 рублей». С тех пор, если судить по депутатам камчатского заксобрания, состояние «среднего единоросса» сильно увеличилось и составляет уже не десятки, а сотни млн рублей. Вы по-прежнему относитесь к этому негативно или ваше мнение изменилось?

Будучи членом партии «Яблоко», вы выступали за конкуренцию в политике, опасались, что «Единая Россия» превратится в новую КПСС. Не оправдались ли ваши опасения? Можете ли вы сегодня назвать ярких оппозиционных лидеров?

Вы поддержали принятие Госдумой закона о неприкосновенности для экс-президентов России. Теперь их нельзя привлекать к уголовной или административной ответственности, а также задерживать, арестовывать, обыскивать, допрашивать, досматривать и т. д. У президента России, ушедшего на отдых, стало больше преференций, чем у действующих глав других государств, которые принято называть развитыми. Зачем нашим экс-президентам такие беспрецедентные гарантии безопасности? Что, на ваш взгляд, может угрожать им после отставки?

Принимала ли Госдума РФ за годы вашей работы в ней решения, за которые вам стыдно или которые вы считаете ошибочными? Назовите такие решения, если они есть.

За последние десять лет, по данным статистиков, численность молодежи на Камчатке сократилась на 20,5%. То есть регион покинул каждый пятый житель в возрасте от 14 до 35 лет. Почему, на ваш взгляд, не удается остановить массовый отъезд молодежи с полуострова?

Известно, что ваша семья приобрела квартиру в Москве в комплексе «Тверская плаза». После окончания работы в Госдуме вы планируете вернуться на Камчатку или останетесь жить в столице?

Владимир Хитров

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