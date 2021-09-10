Небензя оценил легитимность власти талибов в Афганистане

Движение «Талибан» (запрещено в России) по международным стандартам не является легитимным афганским правительством, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Его спросили, могут ли талибы получить место в ООН. Небензя ответил: «Место в ООН? Они пока никем не признаны». «Посмотрим, что произойдет», – приводит его слова ТАСС.

Как сообщил Небензя, необходимо узнать, будут ли талибы «бороться с террористическими организациями в стране, наркотрафиком, обеспечивать права человека, включая женщин». Небензя назвал две главные задачи в отношении Афганистана – «гуманитарная помощь, включая возможный кризис с беженцами, а также экономическая ситуация в стране, которая на грани экономического коллапса».

На заседании Совбеза Небензя заявил: «Рассчитываем, что доступ ко всем замороженным афганским активам будет открыт. Это в интересах афганского народа», – передает РИА «Новости».

По его словам, РФ рассчитывает, что новые власти Афганистана избавят регион от исходящей с территории этой страны наркоугрозы. Афганистан по-прежнему остается крупнейшим поставщиком опиатов в мире – более двух третей провинций страны производят наркотики. «Мы говорили об этом постоянно, нас не очень-то хотели слышать. Удручает традиционно достаточно узкое освещение этой темы в докладе генсекретаря», – сказал постпред.

Москва «рассчитывала и по-прежнему рассчитывает», что структуры власти в Афганистане будут «инклюзивными и отражать интересы всего афганского народа, всех этнополитических сил», сказал Небензя.

Во вторник талибы объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан. При этом новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство. Инаугурацию нового правительства Афганистана назначили на 11 сентября. 11 сентября 2021 года исполнится 20 лет с момента трагедии с башнями-близнецами в Нью-Йорке.