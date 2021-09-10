Мнение: Повышенные риски

В конце августа министр здравоохранения Мурашко сообщил, что в течение полугода после перенесенного заболевания у людей сохраняется высокий риск умереть: «…После перенесенного COVID-19 повышенный риск смерти сохраняется в течение шести месяцев. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия-24"…»

В связи с тем, что российская власть вообще не даёт повода подозревать себя в правдивости даже в мелочах, а уж в истории с коронавирусом так тем более, довольно сложно заподозрить министра здравоохранения в заботе о здоровье нации. Наоборот — не вопрос. Однако заявление достаточно серьезное, так как строго говоря, по официальной статистике ковидом переболели 7 миллионов человек. Сколько за последние полгода — сказать сложно, такой статистики я не встречал, но порядка 2-3 миллионов, наверное, точно.

Вероятнее всего, нас готовят к тому, что в 2021 году общая сверхсмертность в стране перевалит за миллион человек — и это даже на фоне достаточно безрадостного 2020 года, который тоже бил все рекорды. Вообще, по сверхсмертности Россия уже с весны выбилась в призеры и соперничает с Индией за золото в этой спецолимпиаде. То выходя в лидеры, то ненамного пропуская вперед коллег. Борьба за бронзу идет где-то очень далеко от ведущей двойки.

Причина сверхсмертности в целом понятна и известна — это рухнувшее здравоохранение. Коронавирус — просто внешняя причина, обострившая все противоречия и кризисы. Известно, что любая система входит в состояние кризиса исключительно по внутренним причинам. Внешние лишь инициируют острую стадию, замедляют или ускоряют негативные процессы, но причина всегда внутри. Российское здравоохранение методично уничтожалось все годы молодой независимой Россией, но майские указы Путина интенсифицировали истребление его остатков. Собственно, потому и катастрофические результаты — система здравоохранения настолько истощена вымыванием из нее ресурса, что с трудом справлялась в обычное время. Первый же серьезный вызов подкосил ее окончательно.

Попытка маневра ресурсом ни к чему хорошему не привела, да и не могла привести. Голикова на днях сообщила, что более половины смертей в стране — это сердечно-сосудистые заболевания. Что на самом деле для любой современной медицины — прошлый век. А объяснение вполне очевидно: в и без того обескровленной сердечно-сосудистой медицине в ходе коронавирусного кризиса был изъят ресурс и переброшен в инфекционный сектор отрасли. Там он использовался крайне неэффективно (а по-иному и быть не могло), но поставил на грань катастрофы сосудистую медицину. На выходе — озвученная Голиковой картина. Шагреневая кожа, если приводить аналогии. Тут натягиваем — там оголяем.

Отсюда и сверхсмертность, которая просто обязана расти, во-первых, впереди еще несколько «волн» коронавируса (две как минимум — осенне-зимняя этого года и весенняя следующего. Далее возможны варианты). Во-вторых, отрасль здравоохранения пребывает в полностью разобранном состоянии, что не позволяет ей функционировать как системе. И в-третьих — безумные ограничения, бессистемно обрушивающиеся на страну, террор и насилие со стороны режима ввели людей в состояние перманентного стресса, который подрывает защитные механизмы организма. И человек становится уязвим для огромного числа самых разных заболеваний.

Все вместе это формирует ускоренное вымирание самых слабых, но главное — популяция не оздоравливается. Ранее любая эпидемия приводила к тому, что ослабленные люди умирали, но оставшаяся часть не просто выживала, но становилась в среднем более здоровой (как раз за счет гибели ослабленных). Сейчас всё иначе — популяция даже на фоне повышенной смертности продолжает в среднем падать по всем возможным показателям здоровья. Что воспроизводит ситуацию, но уже на более высоком уровне. Если в прошлом году сверхсмертность составила порядка 300-350 тысяч человек (то есть, больше, чем в среднем по прошлым годам), то в этом году она может перейти миллионную черту. Это и пытается заранее объяснить Мурашко. Списывая, понятно, всё на всё тот же ковид. Ничего нового — точно так же не так давно всё списывали на международных террористов.

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