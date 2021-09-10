Дело двух Родригесов

В США тоже случаются грязные избирательные технологии. Только за них идут под суд.

На прошлогодних выборах в сенат Флориды — высшую палату законодательного собрания штата — участие двойника-спойлера определило результат голосования, но сейчас организаторов предвыборного мошенничества ждет суд.

Алекс Родригес, 55-летний продавец автозапчастей без какого-либо опыта участия в политических кампаниях, выдвинул свою кандидатуру в качестве независимого кандидата на выборах в сенат штата Флорида в округе Майами-Дейд (37-й округ Флориды), набрав 6000 голосов (всего 3%). Однако в выборах участвовал еще один Родригес — Хосе Хавьер, переизбиравшийся сенатор-демократ. Алекс Родригес вообще не проводил никакой избирательной кампании, не выступал на митингах, не давал интервью, не принимал участия в дебатах. Но его фамилия была внесена в бюллетень, и, как утверждают сторонники демократов, этого оказалось достаточно, чтобы часть избирателей проголосовали по ошибке за «другого Родригеса». В результате разрыв между реальными кандидатами — демократом Хосе Хавьером Родригесом и республиканкой Илеаной Гарсией — был настолько мал, что потребовался пересчет голосов, и в конечном итоге Гарсия выиграла с перевесом всего в 32 голоса. Государственный окружной прокурор в Майами-Дейд Кэтрин Фернандес Рандл заявила, что нет никаких доказательств того, что Гарсия была причастна к гонке или имела какое-либо представление о ней.

Кандидаты на выборах в сенат Флориды Илеана Гарсия и Хосе Хавьер Родригес. Скриншот: CNN

Зато участие «независимого кандидата» Алекса Родригеса оказалось мошенничеством, политической технологией, которая в США считается тяжким преступлением. Продавец автодеталей и бывший сенатор-республиканец в ассамблее штата Флорида Фрэнк Артилес были арестованы и обвинены в трех тяжких преступлениях за превышение предельных размеров взносов на избирательную кампанию, предоставление ложной информации сотрудникам избирательных комиссий, участие в заговоре с целью запутать избирателей.

Алекс Родригес, которому в случае признания виновным грозило 20 лет тюрьмы, пошел на сделку и дал признательные показания, а организатор схемы 47-летний бывший сенатор своей вины не признает. Схема якобы началась 15 мая 2020 года, когда утром Родригесу позвонил бывший сенатор. По данным следствия, эти двое были знакомы на протяжении 20 лет, хотя в последний год между собой не разговаривали. Родригес испытывал серьезные финансовые трудности.

Как сообщается в обвинении, Артилес связался с Алексом и попросил помощи в «политическом вопросе», как позже сказал полиции Родригес.

Бывший сенатор в ассамблее штата Флорида Фрэнк Артилес. Фото: twitter/artiles40

Они встретились в доме Артилеса в тот же день, чтобы обсудить сделку, по которой Алекс Родригес будет баллотироваться против действующего сенатора с той же фамилией в надежде, что сбитые с толку избиратели случайно выберут не того кандидата. Взамен кандидату было предложено 50 тысяч долларов. «Артилес объяснил, что стратегия была проста», — говорится в письменных показаниях кандадата в сенаторы. Артилес попросил его изменить регистрацию своей политической партии с республиканской на независимую. Он подготовил документы и рассказал Родригесу, как подать заявку на место в сенате от 37-го округа, сказала полиция. Артилес проинструктировал фиктивного кандидата, который не проживал в районе Майами (и не мог выдвигаться там), использовать в регистрации адрес собственности в заливе Пальметто, которой Алекс Родригес все еще владел, но где больше не проживал. Бывший сенатор штата также посоветовал ему периодически проверять свой телефон на случай, если сотрудники избирательной комиссии попытаются связаться с ним. Алексу Родригесу не нужно было ничего делать, потому что одно его присутствие в бюллетене запутало бы избирателей и дало бы республиканке Илеане Гарсия преимущество на выборах. Согласно письменным показаниям, Родригес согласился участвовать в заговоре «из-за финансового отчаяния». Его адвокат говорит, что Артилес воспользовался им.

Фрэнк Артилес имел к этому моменту далеко не безупречную репутацию. Он ушел из сената штата в 2017 году после резкой перебранки с двумя законодателями-афроамериканцами в баре Таллахасси, в ходе которой, как сообщает газета Miami Herald, Артилес «сыпал» непристойностями и расистскими оскорблениями. Его политическая карьера была еще больше омрачена после того, как этот политик, позиционирующий себя как «стойкий консерватор», нанял «девушку из календаря» Hooters и модель Playboy для работы в качестве консультанта своего «комитета политических действий».

Уильям Барзи, адвокат Алекса Родригеса, заявил, что «Артилес цинично преследовал и использовал «уязвимого друга с громким именем» для участия в гонке, чтобы запутать избирателей и «украсть выборы». После того как Алекс Родригес подал документы и оплатил сборы за участие в ноябрьском избирательном бюллетене, Артилес якобы начал перекачивать ему деньги. В письменных показаниях говорится, что 10 июня 2020 года Артилес дал ему 2 тысячи долларов наличными и пошел с ним в банк, чтобы открыть счет для его кампании. Через несколько дней Родригес посетил Артилеса в его доме, где бывший политик вынул из сейфа 3 тысячи долларов и передал их. 4 июля Алекс Родригес снова посетил Артилеса, который, согласно письменным показаниям, дал ему еще 5 тысяч долларов из сейфа. По словам полиции, Артилес также предоставил ему доступ к информации о своей кредитной карте и заплатил за квартиру за один месяц. Сообщения Facebook, квитанции, банковские выписки и текстовые сообщения подтверждают платежи. Подобные выплаты продолжались до тех пор, пока Артилес не заплатил 44 708 долларов «в обмен на то, что Родригес изменит свою партийную принадлежность и получит статус независимого кандидата на выборах в сенат штата Флориды от 37-го округа».

Родригес извинился в суде за свою роль в схеме после того, как признал себя виновным в получении незаконных пожертвований на избирательную кампанию и предоставлении ложных документов.

По условиям сделки он должен отбыть 36 месяцев условно, ему установили GPS-монитор на щиколотке, год он должен провести не выходя из дома.

«Прошу прощения за свои действия, — сказал он. — Я хочу извиниться перед своей семьей, моими близкими, моими друзьями. И я хотел бы публично принести искренние извинения жителям 37-го округа Флориды, включая бывшего сенатора Хосе Хавьера Родригеса, который пострадал от моих действий». Родригес может сократить свой испытательный срок с трех до одного года, если он сделает все, что обещает, против Артилеса. Адвокат бывшего сенатора Фрэнк Кинтеро заявил, что его клиент отрицает совершение каких-либо незаконных действий. Он обвинил следователей в попытке тайно использовать Родригеса в качестве «агента государства» в деле против Артилеса.

Экс-сенатор Хосе Хавьер Родригес. Фото: Reuters

Первоначально судебный процесс должен был начаться 30 августа, но из-за сделки с правосудием, на которую пошел Родригес, сроки сдвинуты, новая дата пока не объявлена.

Несмотря на разоблачение соглашения между Артилесом и Родригесом, полиция до сих пор не раскрыла, кто стоит за двумя комитетами политических действий, которые платили за рассылку политических писем, рекламирующих Алекса Родригеса и еще двух «сомнительных» беспартийных кандидатов, участвовавших в выборах в других округах Флориды.

Александр Панов, собкор «Новой», Вашингтон

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