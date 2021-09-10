 

Путин назвал цену на газ для Белоруссии

10.09.2021, 2:52, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ 2022 году цена на газ для Белоруссии останется на уровне 2021 года, она даже не будет индексироваться на уровень инфляции, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Как отметил глава российского государства, на переговорах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Кремле удалось достигнуть договоренности «по весьма чувствительным для белорусской стороны вопросам, связанным с ценообразованием на российские энергоносители». Путин подчеркнул, что стороны смогли выработать взаимоприемлемые подходы.

Так, по словам российского президента, «цена для Белоруссии на российский природный газ на 2022 год сохранится на уровне текущего года». Он сообщил, что «на 2022 год цена для Белоруссии – 128,5 долларов за тысячу кубов», Москва «даже не индексирует для Белоруссии цену по долларовой инфляции, а она там приличная», передает ТАСС.

Напомним, Путин также анонсировал подписание документа о создании единого рынка газа с Белоруссией. Он сообщил, что РФ и Белоруссия до 1 декабря 2023 года подпишут соответствующий документ. Кроме того, предусмотрено заключение договора об объединении рынков нефти и нефтепродуктов, а также договора о едином рынке электроэнергии.



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