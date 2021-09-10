Российские космонавты провели за бортом МКС более семи часов

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10.09.2021, 2:52, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРоссийские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров подключили модуль «Наука» к локальной вычислительной сети МКС и интегрировали его в состав станции, информирует Роскосмос.

Новицкий и Дубров завершили выход в открытый космос с МКС. Это был 58-й выход с МКС по российской программе и третий в этом году. Для обоих космонавтов это был третий выход в их карьере. Они провели за бортом 7 часов 20 минут – на 54 минуты дольше расчетного времени. По данным Роскосмоса, выход начался в 17.55 мск, по информации НАСА – в 17.51 мск. Сообщается, что выполнены все основные задачи и дополнительные, передает РИА «Новости».

В рамках выполнения основных задач космонавты изменили ориентацию блока контроля давления и осаждений на модуле «Поиск», а также сфотографировали антенны системы сближения «Курс» на грузовом корабле «Прогресс МС–17» и два датчика инфракрасной вертикали на модуле «Наука». Они также завершили работы, которые не смогли закончить в прошлый раз – был подключен кабель локальной сети Ethernet, проложенный к «Науке» от американского сегмента. Кроме того, Новицкий и Дубров протянули такой же кабель, два высокочастотных телевизионных кабеля и кабель системы сближения «Курс» между модулями «Звезда» и «Наука».

Поскольку из-за сломанного замка космонавтам не удалось сразу снять катушку кабеля Ethernet, им пришлось снять с катушки крышку. Крышку, а также чехлы с модулей «Поиск» и «Наука» выбросили в космос – мусор сойдет с орбиты и сгорит в атмосфере Земли.

На «Науке» установили поручни, протерли иллюминатор, на «Поиск» установили три контейнера эксперимента «Биориск-МСН» с семенами растений, штаммами микроорганизмов на минеральных носителях, лишайниками, а также почвой четырех видов (пустынная, серая лесная, мерзлотная и чернозем) с микроорганизмами – контейнеры будут поочередно возвращаться на Землю через один, два и четыре года в космосе.

В конце июля модуль «Наука» пристыковался к МКС. После стыковки на «Науке» произошло незапланированное включение двигателей, которое изменило положение станции в пространстве. В результате пришлось включить двигатели модуля «Звезда» для компенсации. В Роскосмосе произошедшее объяснили выработкой остатков топлива модуля «Наука».



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