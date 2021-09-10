 

Путин указал на выгоду от долгосрочных контрактов с Россией на поставку газа

10.09.2021, 1:58, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинУчитывая нынешние рекордные цены на газ, те, кто заключил с Газпромом долгосрочные контракты, могут ликовать, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Путин указал на высокие цены на газ на свободном рынке в Европе, вызванные действиями Еврокомиссии. Президент сказал: «А у нас подход другой, у нас тоже рыночное ценообразование, но эта цена привязана к цене на нефть». Эту цену, как отметил Путин, «никто не регулирует, рынок регулирует, но колебания идут более мягко», передает РИА «Новости».

Президент РФ подчеркнул, что «по долгосрочным контрактам, и по нашему принципу ценообразования Газпром не продает по такой цене». Поэтому те, кто «согласился заключать с нами в Европе долгосрочные контракты смогут только руки потирать и ликовать», сказал он. Как отметил российский лидер, в противном случае «пришлось платить бы по 650, а Газпром в ту же Германию продает по 220» долларов за 1 тыс. кубов. «Во всяком случае так недавно было. С ростом цен на нефть и эта цена подрастет, но это будет мягкая вещь», – сообщил он.

Напомним, 9 сентября стоимость газа на фьючерсном рынке Европы установила новый рекорд, превысив показатель в 700 долларов за 1 тыс. кубометров. В Газпроме заявили, что объективных причин для снижения цен нет.



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