 

“Влажный голубец”, “Балдеж”, “Вам тут лет 20!” Леся Никитюк резко сменила имидж

10.09.2021, 1:40, Новости дня
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“Для меня искусство – это еще один барьер к самосовершенствованию… А что для вас искусство? Ваши любимые художники, люди искусства? Картины? Что, думали, снова хи-хи-ха-ха?!” – поинтересовалась у подписчиков 33-летняя Никитюк.

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Суммарно оба поста собрали больше 81 тыс. лайков и почти 400 комментариев. 

“Непревзойденность – ваше второе имя”, – написала пользователь с ником _vi_ky_li_k_2021.

“Леся, ты невероятная красотка. Балдеж”, – прокомментировала yliano4ka6596.

“Ах-ах, “голубец”, богиня”, – считает elenabondarenko5084.

“Леся, такое искусство и я хочу! Вам тут лет 20! Очень шикарно!” – восхитилась omaretskaya.

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Контекст:

Никитюк она родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года в семье рабочих. Окончила Хмельницкую гуманитарно-педагогическую академию, играла в КВН в составе команды “Торнадо Люкс”. Многие выступление оставили следа.

В 2011 году она приняла участие в программе “Рассмеши комика” на телеканале “Интер”, а спустя год стала ведущей программы о путешествиях “Орел и решка” на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на “Интере” и К1.

С 2018 года Никитюк работает на “Новом канале”, где ведет шоу “Кто против блондинок?”, “Le Маршрутка”, “Кто сверху?”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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