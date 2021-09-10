 

Путин присвоил главе МЧС Евгению Зиничеву звание Героя России посмертно

10.09.2021, 1:30, Разное
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Президент РФ Владимир Путин присвоил главе МЧС Евгению Зиничеву звание Героя РФ посмертно. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, присвоить звание Героя Российской Федерации генералу армии Зиничеву Евгению Николаевичу (посмертно)», — говорится в указе Путина.

Зиничев погиб накануне, 8 сентября. По официальной версии МЧС, 55-летний министр пытался спасти 63-летнего кинорежиссера и сценариста Александра Мельника во время межведомственных учений в Норильске, но сорвался со скалы и погиб «при исполнении служебного долга». Мельник также погиб.

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При этом источники РБК сообщали, что Зиничев и Мельник погибли во время поездки на водопад Китабо-Орон в Путоранском заповеднике. То же самое утверждает «Коммерсант».

Путин назвал гибель главы МЧС Евгения Зиничева невосполнимой личной утратой и выразил соболезнования супруге и сыну министра. Врио главы МЧС стал первый замминистра Александр Чуприян.

Источник: Новая газета



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