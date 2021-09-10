Путин присвоил главе МЧС Евгению Зиничеву звание Героя России посмертно

Президент РФ Владимир Путин присвоил главе МЧС Евгению Зиничеву звание Героя РФ посмертно. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, присвоить звание Героя Российской Федерации генералу армии Зиничеву Евгению Николаевичу (посмертно)», — говорится в указе Путина.

Зиничев погиб накануне, 8 сентября. По официальной версии МЧС, 55-летний министр пытался спасти 63-летнего кинорежиссера и сценариста Александра Мельника во время межведомственных учений в Норильске, но сорвался со скалы и погиб «при исполнении служебного долга». Мельник также погиб.

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При этом источники РБК сообщали, что Зиничев и Мельник погибли во время поездки на водопад Китабо-Орон в Путоранском заповеднике. То же самое утверждает «Коммерсант».

Путин назвал гибель главы МЧС Евгения Зиничева невосполнимой личной утратой и выразил соболезнования супруге и сыну министра. Врио главы МЧС стал первый замминистра Александр Чуприян.

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