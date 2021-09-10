 

Путин указал на готовность Запада говорить с талибами, но не с Лукашенко

10.09.2021, 1:04, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСтраны Запада выражают готовность вести диалог с движением «Талибан» (запрещено в России), но не с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщил глава российского государства Владимир Путин.

Путин отметил, что «все хотят разговаривать напрямую» с талибами, хотя их движение «внесено в список террористических ООН». «Говорят, что да, «Талибан» (запрещен в России) контролирует территорию, надо с ним разговаривать», – приводит слова Путина РИА «Новости».

Он указал, что Лукашенко «пришел к власти не в результате вооруженной борьбы, а путем голосования». «Нравится результат кому-то, не нравится – это другой вопрос», – сказал он. Путин заявил: «Но мой ответ такой: «Идите разговаривайте с властями Белоруссии. Что вы с нами-то разговариваете. РФ здесь ни при чем».

Сам Лукашенко отметил, что «если Европа хочет этих нормальных отношений – пожалуйста», Минск «готов завтра договариваться» и «попросит поддержку России, если это нужно будет». «И будем действовать совместно, но пока такой необходимости нет. Слава Богу, пока нет», – сказал он, заверив, что при необходимости две страны «быстро объединятся» и будут противодействовать всем негативным тенденциям в интересах россиян и белорусов. При этом Лукашенко отметил, что его страна «по санкциям опередила на порядок» Россию. 

Он поблагодарил Путина за то, что президент РФ отвечает отказом на просьбы стран Запада оказать давление на Минск из-за ситуации с нелегальной миграцией. По словам Лукашенко, ЕС и другие пытаются решать эту проблему, «предъявляя некие претензии руководству России».

Напомним, президенты РФ и Белоруссии провели переговоры в Кремле, встреча двух лидеров была связана с подведением итогов работы по формированию Союзного государства. Комментируя ситуацию на границе Белоруссии со странами ЕС, Путин заявил: «Это нас не касается, это не наша граница. Это граница Республики Беларусь, государственная граница Литвы и Польши».



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