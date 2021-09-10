 

Гус Хиддинк объявил о завершении тренерской карьеры

10.09.2021, 1:04, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинГолландский футбольный тренер Гус Хиддинк заявил, что не собирается возвращаться к тренерской деятельности, которую прервал из-за коронавируса.

С августа 2020 года Хиддинк начал тренировать сборную Кюрасао. Весной стало известно, что он переболел коронавирусом, на посту тренера его временно заменил Патрик Клюйверт, передает РИА «Новости» со ссылкой на Voetbal International.

74-летний Хиддинка отметил, что «не проявлял активность в последнее время из-за коронавируса». После разговора с президентом Федерации футбола Кюрасао он решил «остановиться на некоторое время». На уточняющий вопрос, сколько продлится этот период, тренер заявил: «Я собираюсь закончить. Совсем. Буду ли я делать так, как (Дик) Адвокат (возобновивший карьеру)? Нет».

Напомним, Хиддинк тренировал сборную РФ по футболу в период с 2006 года по 2010 год. На чемпионате Европы 2008 года сборная РФ дошла до полуфинала.



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