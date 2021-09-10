 

Лукашенко озвучил позицию Белоруссии по кредитам от России

10.09.2021, 1:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинБелоруссия пока не планирует обращаться к РФ за новыми кредитами, но просит «отдать сэкономленное», сообщил белорусский президент Александр Лукашенко.

Говоря о «кредитной поддержке», Лукашенко сообщил: «Я сказал ему (Владимиру Путину) о том, что нам не нужны новые кредиты». При этом Лукашенко обратился с просьбой сохранить за Минском остаток кредитных средств, выделенных на строительство Белорусской АЭС, если Белоруссия «что-то сэкономит». Как подчеркнул Лукашенко, такая «практика» есть в РФ и «во всем мире». Лукашенко, по его собственным словам, попросил президента России: «Ты мне отдай сэкономленное в качестве кредита».

«Ответ был такой: «Подумаем, если будут хорошие и выгодные проекты для Беларуси и России. Нас это устраивает», – приводит ТАСС слова главы белорусского государства.

Напомним, президенты РФ и Белоруссии провели переговоры в Кремле, встреча двух лидеров была связана с подведением итогов работы по формированию Союзного государства. Путин сообщил, что с сентября 2021 года до конца 2022 года Россия предоставит Белоруссии кредиты примерно на 640 млн долларов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.03 / Мнение: Западные IT-гиганты больше не будут делать выбор за российского пользователя

29.12 / Литвин: Все газовые перемены – это большой вклад в то, что Украина становится обычной европейской страной, а не “ближним зарубежьем” России

04.04 / Расследователь Bellingcat Грозев назвал вероятные причины выявлений российских шпионов в Болгарии и Италии

07.07 / Чиновники НАТО рассказали, как Россия использует психологическое воздействие против Запада

26.07 / Папа римский приветствовал соглашение о перемирии на Донбассе

08.07 / Небензя опроверг военное вмешательство РФ в ливийский конфликт

11.06 / Земан предложил открыть в Праге представительство белорусской оппозиции

22.04 / Маляр: В Украине адекватно работает система нацбезопасности. Ряд вопросов к Минобороны не означают, что нас некому защищать от войск РФ

16.12 / Собянин одобрил новый пакет мер поддержки бизнеса Москвы

01.06 / Оказалось, что не во всех Huawei Watch 3 будет встроенная SIM-карта

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика