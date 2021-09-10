Лукашенко озвучил позицию Белоруссии по кредитам от России

Белоруссия пока не планирует обращаться к РФ за новыми кредитами, но просит «отдать сэкономленное», сообщил белорусский президент Александр Лукашенко.

Говоря о «кредитной поддержке», Лукашенко сообщил: «Я сказал ему (Владимиру Путину) о том, что нам не нужны новые кредиты». При этом Лукашенко обратился с просьбой сохранить за Минском остаток кредитных средств, выделенных на строительство Белорусской АЭС, если Белоруссия «что-то сэкономит». Как подчеркнул Лукашенко, такая «практика» есть в РФ и «во всем мире». Лукашенко, по его собственным словам, попросил президента России: «Ты мне отдай сэкономленное в качестве кредита».

«Ответ был такой: «Подумаем, если будут хорошие и выгодные проекты для Беларуси и России. Нас это устраивает», – приводит ТАСС слова главы белорусского государства.

Напомним, президенты РФ и Белоруссии провели переговоры в Кремле, встреча двух лидеров была связана с подведением итогов работы по формированию Союзного государства. Путин сообщил, что с сентября 2021 года до конца 2022 года Россия предоставит Белоруссии кредиты примерно на 640 млн долларов.