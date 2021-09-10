 

Глава Запорожской ОГА предложил подать иск против России из-за нашествия медуз

10.09.2021, 0:46, Новости дня
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По мнению главы ОГА, курортный сезон 2021 года в области провален.

Нашествие медуз, по его мнению, стало результатом нарушения природного ландшафта Черного моря, причина которому – строительство Крымского моста.

Кроме того, реки в регионе обмелели из-за того, что РФ забирает пресную воду из них для полива, это тоже повлияло на экосистему и на миграцию медуз, считает Старух.

Из-за медуз не было отдыхающих, отметил он. 

Глава ОГА предложил посчитать убытки от провального курортного сезона и выставить России счет, подав иск. В какой суд и кто будет подавать такой иск, Старух не уточнил. 

О большом количестве медуз на побережье Бердянского залива сообщалось в июле, арендаторы пляжей просили отдыхающих не вытаскивать животных на берег, коммунальщики собирали их и вывозили на тракторах. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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