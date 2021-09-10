Мне бы славян

Предвыборная война РФ против мигрантов не закончится после 19 сентября. Под конечную цель — фактическое возвращение визового режима со Средней Азией — уже написаны нужные законы.

Уроженец Кыргызстана Кулжигит Доорбек уулу (имя изменено в интересах безопасности героя, настоящие данные известны редакции. — Ред.) в последние годы живет и работает в Москве. В середине августа он пошел на рынок в Теплом Стане за творогом — и вместе с еще 15 людьми неславянской внешности оказался в автозаке. «Я был среди них единственным кыргызом, остальные люди приехали из Узбекистана и Таджикистана, — вспоминает молодой человек. — Автозак стоял уже на рынке, всех нерусских туда заводили». Всех задержанных отвезли в ОМВД «Котловка», где стали требовать объяснительные о причастности к массовой драке мигрантов в Кузьминках, случившейся еще в июле. По наблюдениям Кулжигита, среди попавших под горячую руку полицейских приезжих ни одного участника драки не нашлось — всех отпустили.

Перед выходом Доорбек уулу разговорился с оперативником, который занимался приемом задержанных, и записал его разговор на аудио (есть в распоряжении редакции. — Ред.). На записи полицейский открыто жалуется на приказы извне. «По всей Москве работают именно по этому указанию [по массовой драке в Кузьминках]. И будут работать до выборов по этой ерунде. Я вот работаю через день, мне через день привозят автобусы [с задержанными]. Не то что тебя привозят одного такого, привозят всех жителей Кыргызстана и Таджикистана на отработку, — объясняет оперативник. — У меня тоже нет желания работать, но вот есть указание — не отдела и даже не от округа, а это Москва указание дала всех киргизов проверять в усиленном порядке. И вот я разговаривал с командиром из автозака, зачем он их привозит, он тоже говорит, что их заставляют каждый раз приезжать и забирать».

«Думаешь, кто-то хочет вами заниматься? — со вздохом заканчивает свою речь полицейский. — Все, выход там».

Оставшийся без творога на завтрак кыргыз Кулжигит — один из нескольких тысяч мигрантов только в Москве, кого усиленно в последние два месяца проверяют полицейские. Формальным поводом является массовая драка мигрантов в московских Кузьминках в ночь на 13 июля: тогда между собой подрались около 200 человек, несколько человек забрали в больницы с ножевыми ранениями. По информации правозащитницы Валентины Чупик, в организацию которой за помощью обращаются мигранты, столкнувшиеся с давлением полиции, в этот раз силовикам были даны расширенные полномочия: «Врывались в квартиры и общежития, задерживали даже матерей, оставляя малолетних детей одних, всех везли и требовали сознаться в участии в драке». Жесткость мер косвенно подтвердил даже мэр Москвы Сергей Собянин: «Таким гостям мы не рады. Возбуждено 800 уголовных дел, депортировано 200 человек, 17,5 тысячам запрещен въезд в страну».

Примечательно, что шерстили мигрантов не только на предмет участия в драке: под шумок людей задерживали и за мелкие нарушения. Еще один мигрант — из Узбекистана (имя известно редакции, не публикуется из соображений безопасности) — рассказал, что в конце августа полицейские задержали его якобы за переход дороги в неположенном месте, хотя в этот момент он ее даже не переходил. В отделении с ним оказалось еще несколько задержанных, все — нерусские.

Может сложиться впечатление, что после полицейских рейдов количество драк и вообще преступлений среди мигрантов только увеличилось (по информации замминистра МВД Александра Горового, на 5% по сравнению с прошлым годом) — по крайней мере, российские СМИ делают все, чтобы у людей создавалось ощущение, будто приезжие стали главным источником опасности внутри страны. Но драки среди приезжих (как и среди россиян), даже массовые — обычное дело. К примеру, в мае 2014 года около 40 мигрантов подрались друг с другом возле «Москва-Сити», используя при этом молотки, а в 2019 году в Магнитогорске около 50 человек устроили большую потасовку в районе железнодорожного вокзала. Подобных историй происходят десятки в год, но такого пристального внимания со стороны властей к ним не было уже около 10 лет, с момента погрома на рынке в Бирюлеве после убийства мигрантом футбольного болельщика Егора Щербакова.

Что случилось на этот раз? Самый очевидный ответ — выборы на носу, нужен был интуитивно понятный для россиян враг.

Но есть и другая причина: на подходе новый закон о миграции, который существенно усложнит жизнь всем приезжающим в Россию. Кажется, кто-то хочет показать, что мигранты это заслужили.

Гуляй да бей

Драка в Кузьминках, с которой началась охота на мигрантов, произошла 13 июля, но фитиль был зажжен несколькими днями ранее. 9 июля в Химках гуляли две компании молодых людей: и в той, и в другой присутствовали и кыргызы, и таджики. «Люди играли друг с другом в бильярд. Так получилось, что кыргыз из одной компании проиграл таджику из другой. Он посчитал этот проигрыш несправедливым, но поскольку доказать этого молодой человек не мог, то он стал придираться к этому таджику, что тот встречается с кыргызкой, — рассказывает хронологию событий Валентина Чупик. — Схватились за ножи. В итоге один таджик и два кыргыза — с ножевыми ранениями».

Дальше случилось следующее: с 11 июля в мессенджеры и кыргызским, и таджикским, и даже узбекским мигрантам неизвестные стали присылать смонтированный ролик о том, что кыргызы или таджики (для каждой национальной группы присылался ролик о представителях другой нации) совсем обнаглели, и их нужно наказать. При этом, уточняет Валентина Чупик, кыргызам ролик присылался на кыргызском языке, таджикам — на таджикском, однако мигранты и с той, и с другой стороны заметили, что читающий закадровый текст голос не принадлежит носителю ни одного из языков. Ролики выглядели неприкрытым экстремизмом, и Чупик с другими правозащитниками советовали людям мгновенно его удалять, подозревая очевидную провокацию. В свою очередь, посольство Кыргызстана в РФ тут же распространило сообщение о недопустимости участия в будущей драке (что, пожалуй, было лучшей рекламой этой драки). По итогу видео привело к метро «Кузьминки» от 180 до 200 человек, трое уехали с места побоища в каретах скорой помощи, больше сотни — в автозаках.

Драка мигрантов возле метро «Кузьминки». Скриншот: YouTube

После этого московская полиция начала рейды по задержанию тех, кто мог быть причастен к драке. Потасовки тем временем продолжились. В начале августа произошли конфликты в Одинцове и в Мытищах: там между собой схлестнулись мигранты из Средней Азии и уроженцы Чечни, при этом мигранты использовали в качестве оружия палки. Вот только зачинщиками, по данным миграционных правозащитников, были россияне: приезжие бурно отреагировали на слова о том, что теперь они должны платить за «крышу» со стороны выходцев с Кавказа (официального подтверждения этой версии нет, но в СМИ она вообще не озвучивалась, нападавшими названы именно мигранты).

Вечером 27 августа на улице Бауманской в Москве между собой подрались 50 человек. СМИ назвали эту стычку «дракой мигрантов», в которой участвовали кыргызы, узбеки и таджики. В тот же день произошел конфликт с рукоприкладством в хостеле на улице Адмирала Корнилова. В первом случае в полицию доставили около 170 человек, во втором — около 20 (хотя даже на видео видно, что в потасовке участвовало максимум шесть-семь человек). Риторикой «мигранты дерутся, россиянам страшно» в этом случае возмутились даже посольства: и дипмиссия Кыргызстана, и официальная дипломатия Узбекистана, и посольство Таджикистана публично заявили, что ни один из их жителей участия в этих драках не принимал.

Тем не менее как минимум на 19 задержанных после драки на Бауманской — выходцев из Кыргызстана — завели административные дела по статье «Мелкое хулиганство».

Несколько драк с участием мигрантов произошло в Петербурге, а центром межнациональной напряженности в последние дни внезапно стал Нижнекамск. Там, рядом с общежитием на улице Гайнуллина, 8, повздорили десять (по официальным данным) и до 50 (по словам очевидцев) человек. Поскольку в этом общежитии в основном живут приезжие, силовики устроили облаву и задержали по городу около 300 мигрантов, в Нижнекамске был введен комендантский час, а ситуацию на личный контроль взял глава СК Александр Бастрыкин. Примечательно, что бытовая ситуация стала поводом для большого репортажа РИА «Новости»: агентство в своем тексте ссылается на заявления нескольких местных жителей о том, что мигранты «заполонили детские площадки, по вечерам сидят там и бухают, постоянно дерутся, пристают к девушкам», а также приводит фото с кучей разбросанных пустых бутылок из-под пива, сделанное в этом дворе в прошлом году. Нет сомнений, что это важная доказательная база для главы СК.

«Новая» направила в МВД и СК запросы с просьбами прояснить нестыковки в количестве задержанных и в обстоятельствах инцидентов с участием, как утверждается, приезжих. К моменту выхода статьи ответ получен не был.

Самый лучший враг

В соответствии с официальной концепцией, что количество драк среди приезжих увеличилось, такое поведение мигрантов объясняют неустроенностью и нервным напряжением из-за пандемии, а также — внезапно — погодой. «Во-первых, у нас закрыты границы до сих пор, летают только чартеры, они стоят космических денег. Поэтому если просто возникает потребность слетать домой, для большинства это невозможно. Во-вторых, в целом ситуация сложная — пандемия, — говорит «Новой» президент Федерации мигрантов РФ Вадим Коженов. — В-третьих, была аномальная жара, которой не было никогда. Тоже это сказывается, потому что люди, например, курьеры, кто ходит пешком по городу, работают в жаре, духоте. Это очень тяжело для организма. Когда это происходит неделю и потом жара проходит — это не проблема. В этот раз это было месяц-полтора, и это, конечно, очень сказалось». Последнее замечание вдвойне любопытно, поскольку во всех странах Центральной и Средней Азии температура выше 30‒35 градусов тепла в летние месяцы — норма, а не аномалия.

Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Те же мигранты, кто остался в РФ во время пандемии, по статистике, стали зарабатывать даже больше, чем раньше: на фоне оттока части приезжих зарплаты, например, плиточников выросли в среднем на 40%, а сварщиков — на 20%. К тому же законодательно все они были защищены от депортаций за просроченные регистрации благодаря путинскому указу № 274 — его срок действия сейчас продлен до 30 сентября. Это не значит, что в целом их жизнь в РФ стала лучше — скорее, наоборот, — но такое акцентирование информационной повестки на теме «агрессии мигрантов» одной депрессией у приезжих не объяснишь.

«В 2013 году информационное давление на мигрантов было связано с выборами в московскую мэрию, нынешний всплеск, вполне возможно, тоже как-то увязывается с выборами, — предполагает в беседе с корреспондентом «Новой» профессор факультета антропологии Европейского университета в Санкт-Петербурге Сергей Абашин. — Это часть политического возбуждения разных политических сил, которые пытаются раскручивать миграционную тему, чтобы получить какие-то очки. Власть пытается сказать, что она борется с мигрантами, чтобы получить поддержку для своей партии. К тому же мы знаем, что в выборах сейчас участвует активно целый ряд партий, которые имеют откровенную националистическую программу — это и ЛДПР, и «Родина», и «Справедливая РФ — за правду». Все это может влиять на общую ситуацию».

О том, что по мигрантам, как и вообще по всем обидчикам «русского мира», был разработан специальный «темник», «Новой» говорит и эксперт, имеющий доступ к механизмам работы президентской администрации. «Это стиль ребят со Старой площади, — говорит источник. — Если вы посмотрите на уровень преступности среди мигрантов, то он вырос незначительно, к тому же в основном это мелкие преступления. А подается все так, что это угроза всем русским». Собеседник «Новой» добавляет, что «скоро у этой кампании кончится финансирование, и тогда историей чисто в Думе будут заниматься политики, которые на этом поднялись».

Обострение интереса к делам мигрантов стало частью информационной «волны» по защите «русского мира» от нападок со стороны «чужих»: параллельно развивались истории с казахскими и кыргызскими «националистами» , а также ситуация с пожизненным выдворением из страны комика Идрака Мирзализаде за шутку о русских. Однако эти конфликты как раз стихают: про «националистов» и «языковые патрули» у соседей забыли почти сразу после встречи президентов РФ и Казахстана, а после высылки Мирзализаде тема шуток о русских звучит разве что в эфире у Владимира Соловьева, который, похоже, объявил стендап-комикам личную вендетту.

Миграционная же «волна» продолжается и только усиливается. Публичным ее застрельщиком среди политиков является вице-спикер Петр Толстой: 3 сентября он пообещал, что после выборов Дума в новом составе займется принятием законов, которые позволят высылать мигранта из страны в 24 часа в случае нарушения, а также запрещать ему въезд на 50 лет (российская власть вообще пылает нездоровой любовью к таким сомнительным с точки зрения здравого смысла наказаниям).

«Ссылки на экономический опыт Европы и на то, что нам не обойтись без мигрантов, несостоятельны. Мы не копируем Европу и не собираемся повторять ее ошибки — платить пособия потомкам людей, приехавших 30 лет назад на работу: первое поколение работает, остальные получают пособие, — цитирует Толстого РИА «Новости». — Работать будут нормальные ребята, которые скитаются по регионам в поисках работы… Бизнес должен выдавать единую карту мигранта или патент, который, кстати, не работает. Из 9,8 млн въехавших только 1 млн с патентами, по данным МВД.

А это теневая сфера, преступность и коррупция… Эти люди уже сейчас используют всю социальную инфраструктуру, бесплатное здравоохранение, образование».

На многочисленные звонки «Новой» Толстой не ответил, однако в ходе круглого стола в Общественной палате Толстой также заявил, что обратится к главе МВД Владимиру Колокольцеву, с тем чтобы вместе продумать, как теперь работать с мигрантами. И, кажется, в этом и есть весь смысл информационной кампании по усилению мигрантофобии: такой законопроект уже есть, и он фактически рушит все прежние попытки либерализовать нормы в отношении приезжих, откатывая их как минимум на десятилетие назад.

Viva la visa

Прошлым летом «Новая» писала о том, что МВД разрабатывает новую систему взаимодействия с мигрантами, которая должна была быть основана на введении специального мобильного приложения: в нем приезжий мог бы самостоятельно регистрироваться и получать нужные справки — своего рода «Госуслуги» для мигрантов. Подавалось это все как абсолютное благо, поскольку, по замыслу создателей и сочувствующих им экспертов, такое приложение существенно облегчило бы жизнь мигранта, освободив его от необходимости стоять в очередях и заполнять кучу разрешительных документов. Побочным эффектом такой системы, о которой разработчики концепта говорили очень неохотно, являлась ее похожесть на китайскую систему «Социального рейтинга» (представители МВД даже встречались с китайскими коллегами для обмена опытом). Иными словами, любой приезжий автоматически попадал бы под «колпак» силовиков и был бы полностью подконтролен.

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Мобильное приложение в итоге стало одним из элементов нового Федерального закона о миграции, который сейчас проходит антикоррупционную экспертизу перед отправкой в правительство. Весь год МВД и Минцифры как разработчики законопроекта вели консультации с заинтересованными сторонами. «Новой» удалось обнаружить список предложений по законопроекту от Российского союза промышленников и предпринимателей: в тексте представители бизнеса усмотрели множество недочетов и недомолвок. Экспертиза документа перед отправкой в правительство также нашла несколько принципиальных расхождений с реальностью, но МВД большую часть из них исправлять не стало.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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