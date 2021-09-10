Эксперт оценил преимущества создания общего рынка нефти и газа с Белоруссией

«Создание общего рынка газа может предоставить шанс «Новатэку» и «Роснефти» также поставлять это топливо в Белоруссию», – объяснил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД эксперт Игорь Юшков. В четверг российский президент Владимир Путин сообщил о согласовании всех 28 союзных программ РФ и Белоруссии.

«Эти соглашения не были бы подписаны, если бы не была достигнута договоренность о политической интеграции. Я думаю, в будущем от Белоруссии будет какая-то уступка в политическом вопросе», – сообщил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Что касается, экономической стороны вопроса, то, по его словам, общий рынок по нефти скорее всего, был создан для того, чтобы отрегулировать, сколько Белоруссия продаст нефтепродуктов на российском рынке. «Также, к декабрю 2023 года в РФ могут скорректировать законодательство таким образом, чтобы мы могли выплачивать компенсацию белорусским компаниям их потерь из-за нашего налогового маневра», – указал аналитик.

Он также спрогнозировал, что в электроэнергетике практически ничего не поменяется, изменения могут в большей степени коснутся газовой сферы. «Сейчас экспортом трубопроводного газа в Белоруссию имеет право заниматься только собственник газотранспортной системы, то бишь – «Газпром». Создание общего рынка может предоставить шанс «Новатэку» и «Роснефти» также поставлять этот энергоноситель в Белоруссию. Однако, думаю, это будет невыгодно для них. Так что, будем ждать, смогут ли сыграть здесь какие-то дополнительные факторы, о которых сейчас мы не знаем», – добавил специалист.

Президент РФ Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко провели переговоры в Кремле, встреча двух лидеров связана с подведением итогов работы по формированию Союзного государства. После встречи российский лидер сообщил, что РФ и Белоруссия до 1 декабря 2023 года подпишут документы по созданию объединенных рынков газа, нефти и нефтепродуктов, а также рынка электроэнергии.

Кроме того, Путин и Лукашенко договорились об интегрировании национальных платежных систем и единого пространства в рамках Союзного государства, а также ведении единой макроэкономической политики. Помимо этого, в будущем РФ и Белоруссия могут создать Союзный парламент. Наконец, в четверг стало известно, что с сентября 2021 года до конца 2022 года РФ предоставит Белоруссии кредиты примерно на 640 млн долларов.