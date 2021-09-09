Путин пообещал Лукашенко не поднимать цену российского газа для Беларуси. Минск и Москва создадут единый рынок газа

Пресс-конференцию Путина и Лукашенко транслировало РБК.

“Мы оставим для Беларуси на следующий год такую же цену без изменения. На 2022 год цена для Беларуси – $128,5 за тысячу кубометров, – сказал Путин. – Мы даже не индексируем для Беларуси цену по долларовой инфляции, а она там приличная”.

Встреча Путина и Лукашенко состоялась в Москве, переговоры длились почти 3,5 часа. По их итогам Путин заявил, что все 28 дорожных карт по интеграции двух стран согласованы. Заседание Высшего совета Союзного государства РФ и Беларуси, на котором эти программы утвердят, пройдет до конца года, отметил российский президент.

Контекст:

Россия и Беларусь больше 20 лет ведут переговоры о создании Союзного государства. Если стороны договорятся, экономические связи между Москвой и Минском могут укрепиться до уровня Евросоюза или даже федеративных государств, отмечали российские СМИ.

В конце 2018 года издание “Московский комсомолец” написало, что Лукашенко на переговорах с Путиным согласился на унификацию законодательства с РФ, создание единого парламента, кабинета министров и других органов власти, переход на общую символику и единую валюту.

В апреле 2019 года тогдашний премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сказал, что Беларусь получила от Москвы предложения по дальнейшей интеграции с Россией в рамках Союзного государства.

Лукашенко говорил, что Беларусь не собирается входить в состав других государств, “даже братской России”, и что он не хочет войти в историю как последний президент Беларуси.

По данным агентства Bloomberg, Путин предложил изменить конституцию РФ по обнулению своих президентских сроков после того, как Лукашенко отказался создавать Союзное государство.

23 апреля во время встречи с Путиным Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия согласовали 26–27 дорожных карт по интеграции. Он говорил, что осенью страны могут подписать договоренности о Союзном государстве.

9 сентября цена на газ в Европе впервые превысила $700 за тысячу кубометров.

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