 

Разоблаченного на взятке начальника Летной академии суд в Кропивницком отправил под стражу на два месяца

09.09.2021, 23:52, Новости дня
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“Начальнику Летной академии Национального авиационного университета избрали меру пресечения – два месяца содержания под стражей с альтернативой залога в размере 568 750 грн.”, – говорится в сообщении.

В СБУ рассказали, что решение суда было принято “со второй попытки, после повторного сообщения о подозрении по ч.3 ст.368 УК Украины по факту вымогательства и получения взятки в размере $20 тыс. за заключение договоров с местным предпринимателем”.

“Благодаря своим коррумпированным связям начальнику Летной академии удалось решить вопрос своего освобождения из зала суда во время первого судебного заседания и бежать в Киев, чтобы избежать наказания”, – объяснили в спецслужбе.

https://www.facebook.com/ssu.kropyvnytskyi/posts/222840989809806

СБУ не указало фамилию задержанного, но на сайте Летной академии указано, что с 10 марта 2021 года ее возглавляет заслуженный юрист Украины Александр Чумак. Источники “Украинской правды” подтвердили эту информацию.

О задержании начальника академии Служба безопасности Украины сообщала 3 сентября. Спецслужба обнародовала видеоматериалы следствия.

Контекст:

Летная академия находится в Кропивницком, с 1951 года вуз готовит авиаторов. Обучение в академии прошли более 110 тыс. специалистов из 80 стран мира, сообщил сайт заведения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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