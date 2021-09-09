Венедиктова в Нидерландах заявила о плодотворном расследовании по делу MH17 и встретилась с родственниками погибших

В частности, она увиделась с Антоном Котте, который потерял старшего сына, невестку и шестилетнего внука, и Питом Плугом, у которого в катастрофе погибли брат, невестка и племянник.

Венедиктова выразила сочувствие семьям.

9 сентября в судебном комплексе “Схипхол” продолжали заслушивать родственников погибших, во время перерыва в заседании генпрокурор Украины рассказала о плодотворной работе в рамках расследования дела, отмечает “Укринформ”.

“Я руководитель Совместной следственной группы (JIT) от Украины. Вы знаете, что здесь идет процесс, но расследование не закончилось. Мы работаем плодотворно в Украине. Сегодня встреча с пострадавшими. Для меня очень важно видеть и слышать пострадавших, общаться с ними. Показывать, что Украина продолжает работать, что мы держим это в фокусе и так же стремимся к справедливости, так же стремимся к правосудию”, – заявила она.

Венедиктова подчеркнула, что дело МН17 является одним из ключевых в деятельности органов прокуратуры Украины.

Контекст:

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса “Бук” с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. Следователи уточнили, что “Бук” прибыл на Донбасс из Курской области. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: так называемый министр обороны “ДНР” того времени Игорь Гиркин, глава “ГРУ ДНР”, гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела “ГРУ ДНР” Леонид Харченко (Крот). Дело рассматривает суд Гааги, поскольку большинство погибших были гражданами Нидерландов.

Гиркин и Дубинский в июне 2019-го заявляли, что отказываются давать показания на процессе. Единственный из четверых, кто принимает участие в процессе (представлен адвокатами), – Пулатов, но и он не признает своей вины.

В суде планируют выступить более 90 родных жертв авиакатастрофы из Нидерландов, Австралии, Малайзии, Индонезии, Канады. Запланировано 10 дней слушаний в течение трех недель. В первый день слушаний, 6 сентября, слово предоставили девяти родственникам МН17, во второй день выступят еще восемь человек.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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