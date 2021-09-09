Российские дипломаты посетят инаугурацию правительства талибов в Афганистане

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что РФ может быть представлена дипкорпусом на инаугурации правительства Афганистана, сформированного «Талибаном» (террористическая организация, запрещена в РФ).

«Я думаю, что это будет на уровне послов, дипкорпуса, не более того <…> То, что сегодня талибы контролируют всю территорию Афганистана и сегодня это новая власть Афганистана, — это факт, его отрицать невозможно», — пояснила Матвиенко (цитата по ТАСС)

По мнению спикера Совфеда, РФ пока рано судить о намерениях талибов и следует следить, как в Афганистане будут соблюдаться «цивилизационные нормы, права людей, женщин».

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Источник РИА Новости среди террористов «Талибана» ранее заявил, что инаугурация новых властей Афганистана назначена на 11 сентября. Она совпадает с 20 годовщиной крупных терактов в США с 2996 жертвами, после которых началась антитеррористическая военная кампания в Афганистане. По данным агентства, на церемонию приглашены представители России, Китая, Катара, Турции, Пакистана и Ирана.

Представитель политического офиса «Талибана» при этом не смог подтвердить эти сведения в комментарии для ТАСС.

7 сентября талибы назначили новый кабинет министров Афганистана. Премьером стал полевой командир и лидер руководящего совета «Талибана» Мохаммад Хасан Ахунд. Вице-премьером — Абдул Гани Барадар, возглавлявший ранее политический офис талибов.

Во главе МВД встал глава радикального крыла талибов Сираджуддина Хаккани, которого США разыскивают как международного террориста. Министром обороны стал сын первого лидера телибов муллы Омара Мухаммад Якуб Муджахид. Один из лидеров «Талибана» Амир Хан Муттаки возглавил МИД.

1 сентября Хайбатуллу Ахундзада назначили верховным лидером Афганистана. Тогда же талибы назначили губернаторов и шефов полиции в регионах Афганистана.

Талибы объявили себя новой властью Афганистана 15 августа после того, как без боя взяли столицу страны — Кабул. Президент Ашраф Гани бежал в ОАЭ, вице-президент Амрулла Салех и сын полевого командира Ахмада Шаха Масуда Ахмад Масуд организовали точку сопротивления в Панджшере — последней провинции Афганистана, неподконтрольной «Талибану».

Боевики «Талибана» начали активный захват территорий страны после того, как США объявила об окончании миссии НАТО в стране.

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