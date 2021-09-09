Чувствительность отказа: почему мы так остро реагируем, когда другие задевают наши больные точки

Не секрет, что на протяжении дня с каждым из нас случается что-то такое, из-за чего мы становимся раздраженными и можем реагировать остро. Однако как часто нечто подобное происходит в вашем случае? Знакома ли вам ситуация, когда вместо того, чтобы действовать мудро и спокойно, вы словно забываете о самообладании и взрываетесь от гнева?

Многое зависит от нашей чувствительности и от того, задевают ли окружающие наши “эмоциональные кнопки”, или больные точки. Итак, что же заставляет нас реагировать чересчур остро?

Актуальность

Изо дня в день окружающие то и дело затрагивают наши болевые точки, наиболее эмоционально чувствительное место в нашей психике. Однако для некоторых людей эти “кнопки” более проблематичны, чем для других. Они повсюду видят критику и своей чрезмерной реакцией только усугубляют ситуацию.

Подобное поведение можно назвать чувствительностью отказа: человек словно готовит себя к тому, что окружающие его не примут. В новом исследовании Кевин Михан и его коллеги из Университета Лонг-Айленда (США) обнаружили, что люди с повышенной чувствительностью отказа испытывают некую уверенность в том, что отказ будет вероятным результатом их взаимодействия с окружающими, и поэтому часто готовятся к появлению признаков надвигающегося конфликта.

Последствия

В результате, как только кто-то “нажимает” на нашу больную точку, нам хочется проявить отчаянную, часто дезадаптивную реакцию, чтобы избежать негативного итога или даже принять ответные меры против предполагаемой агрессии. Теперь порочный круг запущен, и то, чего мы боимся, произошло на самом деле.

Как видно, чувствительность к отказу прямо или косвенно влияет на взаимоотношения с окружающими людьми. У вас появляется страх быть отвергнутым, вы реагируете согласно этим чувствам, и это, в свою очередь, заставляет других уходить от вас.

Однако столь порочный цикл может быть разорван, если вы измените что-либо в своей ситуации. Пересмотрите свое отношение к собеседнику или обсуждаемому вопросу: это поможет вам более сдержанными и поступать мудро.

Исследование

Чтобы проанализировать то, как острая чувствительность влияет на наши взаимоотношения с окружающими, группа специалистов под руководством LIU провела небольшое, но полезное исследование. Эксперты предоставили участникам приложение для смартфона, в котором им нужно было указать быстро и мгновенно те эмоции, которые они испытывали на протяжении дня.

Первоначально авторы протестировали свой метод на более чем 200 учащихся студентах. Результаты подтвердили взаимосвязь между чувствительностью к отказу и отношением к окружающим. Заранее настраивая себя на негативный результат, участники проявляли холодность и чрезмерную сдержанность по отношению к другим, что, в свою очередь, приводило к ухудшению их взаимоотношений.

Пример

Одна из участниц, назовем ее Мэри (студентка из Латинской Америки), использовала приложение для смартфона, чтобы оценивать свои взаимодействия, длящиеся не менее пяти минут. Она фиксировала свои чувства и эмоции не менее трех раз в день в течение недели.

Ее целью было описать того, с кем она взаимодействовала, а также оценить свое отношение к нему. Более того, Мэри открыто записывала свои чувства, связанные с той или иной ситуацией. Затем авторы исследования проанализировали 28 записанных ею события на основе того, с кем Мэри взаимодействовала в момент ее оценки, и насколько близки были ей эти люди.

Результаты

Из углубленного анализа поступков Мэри стало ясно, что ее высокая чувствительность к отказу и стала причиной многих неприятностей. Девушка заранее воспринимала все в негативном свете, что, в свою очередь, приводило к недружелюбному отношению окружающих и последующему их отторжению.

По сути, наши страхи и ожидания могут вызвать те самые проблемы и неприятности, которых мы боимся. Исследования здорово показывает, что многое в жизни зависит от нашего поведения и умонастроения. Для исследовательской группы такой всесторонний анализ обеспечивает отличную отправную точку для будущих исследований, в которых поведение и эмоции людей точно отслеживаются: результаты исследований могут иметь и психотерапевтическое значение.

Независимо от того, боитесь ли вы возможного отказа или других негативных последствий в ваших отношениях, знание того, что это может вызвать еще большие проблемы, может помочь вам исправить свое мышление и мыслить более положительно.