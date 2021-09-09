 

«Союз» с военным спутником стартовал с Плесецка

09.09.2021, 23:16, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинС космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель «Союз-2.1в» с военным спутником, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Ракета стартовала «в 22.59 мск с пусковой установки №4 площадки №43». Пуск осуществил «боевой расчет Космических войск Воздушно-космических сил». Ракета запущена «с космическим аппаратом в интересах Минобороны России». Все предстартовые операции и сам пуск прошли штатно, передает РИА «Новости».

Напомним, первый пуск ракеты-носителя «Союз–2» с космодрома Плесецк в 2021 году состоялся 2 февраля, второй прошел 25 июня. В мае РФ установила рекорд безаварийных космических пусков для современной истории страны.



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