Политолог: РФ и Белоруссии станут ближе, чем штаты в США

«Москва и Минск идут по тому принципу, который был задействован при создании Евросоюза: сначала убираем всякие границы, сокращаем таможенные и прочие барьеры, вводим единое трудовое законодательство, общие ГОСТы», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев, комментируя итоги переговоров лидеров РФ и Белоруссии.

«В 28 подписанных Путиным и Лукашенко соглашениях оговаривается унификация законодательства, требований и норм двух стран. 28 договоров – это огромная цифра, поэтому, думаю, что документы касаются всех областей. В этом смысле у РФ и Белоруссии интеграция в итоге будет глубже, чем между штатами в США», – предположил профессор Финансового университета при правительстве РФ Олег Матвейчев.

Сначала, отметил аналитик, между странами ликвидируются таможенные и прочие барьеры, создаются единые правила: трудовое законодательство, нормы. «Чтобы все было общее и не получалось так, что на одной территории штрафуют за одно, на другой – за другое», – сказал собеседник.

Если у РФ все получится в плане интеграции с Белоруссией, это может стать моделью для других стран ЕАЭС, добавил эксперт. «Сейчас в отношениях Москвы и Минска политика отставлена в сторону. Что касается создания единого парламента, союзного представительного органа, то это может быть сделано через шаг», – добавил эксперт.

Напомним, президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в четверг провели переговоры в Кремле. Встреча была связана с подведением итогов работы по формированию Союзного государства. Согласованы все 28 союзных программ, они будут утверждены до конца года, сообщил российский лидер по итогам переговоров. До 1 декабря 2023 года стороны подпишут документ по созданию объединенного рынка газа, сообщил Путин. В будущем РФ и Белоруссия могут создать Союзный парламент, добавил Путин.

С Белоруссией достигнута договоренность о единой макроэкономической политике, интеграции платежных систем и гармонизации ДКП, о единой валюте говорить рано, сообщил президент России. Как отметил Путин, прежде, чем говорить о единой валюте, следует наладить единую макроэкономическую политику, передает РИА «Новости». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что эту единую политику будут определять экономические ведомства двух стран, передает ТАСС.