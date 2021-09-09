Кириенко назвал «Тавриду» местом силы

Фестиваль «Таврида.АРТ» – это место силы, которое позволяет каждому почувствовать себя созидателем и творцом, сообщил замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Кириенко принимает участие в работе фестиваля, на котором собрались 5 тыс. «лидеров изменений» со всей России, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Знаете, что объединяет всех, кто здесь собрался? Здесь собрались люди, которым не все равно. Здесь собрались люди, которые готовы менять и свою жизнь, и менять все, что происходит вокруг вас. Здесь собрались люди, которые в трудную минуту готовы помогать тем, кому труднее. Здесь собрались люди, которые умеют мечтать и готовы добиваться реализации своей мечты», – сказал Кириенко, выступая на открытии фестиваля.

Фестиваль проходит в бухте Капсель, рядом с Судаком. Он продлится до 12 сентября и вновь станет самой большой площадкой РФ для самореализации молодых деятелей культуры, искусств и креативных индустрий. Впервые в рамках фестиваля проходит форум президентской платформы «Россия – страна возможностей». Кириенко подчеркнул, что в 2021 году фестиваль расширил свой формат и объединяет разные аудитории.

«Гостеприимная Таврида распахнула свои объятия для всех, кто смог в эти дни приехать сюда. И здесь не только молодые творцы – здесь участники акции #МЫВМЕСТЕ, победители конкурсов «Россия – страна возможностей», здесь люди очень разных профессий. Есть музыканты и врачи, писатели и учителя, управленцы и волонтеры», – перечислил он, назвав арт-кластер «Таврида» «местом силы, которое позволяет каждому почувствовать себя созидателем и творцом».

«Невозможно поверить, что совсем недавно здесь ничего не было. И все это создаете вы. Вы наполняете Тавриду своими идеями. Своим творчеством, своей энергией и частичкой своей души. А «Таврида» в ответ каждому из вас дает возможность открыть себя, получить новых друзей, создать новые команды и придумать новые, удивительные, невероятные проекты, которые поменяют жизнь и вас самих, и всех окружающих», – сказал Кириенко.

Он пожелал участникам фестиваля мечтать и создавать новое: «За эти несколько лет на «Тавриде» мы убедились, что те мечты, идеи и проекты, которые родились здесь, обязательно сбываются. Все получится!».

Хедлайнерами фестиваля стали молодые деятели культуры и искусств, резиденты арт-кластера «Таврида». Официальное открытие прошло в формате шоу резидентов, на котором выступили более 150 молодых творцов, в том числе артисты с ограниченными возможностями здоровья.

На открытии фестиваля выступил знаменитый композитор, продюсер, пианист и певец Игорь Крутой, который в 2020 году стал обладателем премии «Легенды Тавриды», учрежденной творческой молодежью для своих наставников. 9 сентября в основание арт-объекта «Маяк» на площадке арт-кластера «Таврида» заложили звезду с именем Крутого, а также капсулу с посланием молодежи будущих поколений.

Во время открытия «Тавриды.АРТ» впервые прозвучала новая песня о фестивале, которую написал рэп-исполнитель ST. Вместе с ним трек исполнили резиденты «Тавриды» APASSIONA (Анастасия Пашинова), ГАЛЯ (Галина Петрыкина), Dr. Gleb (Глеб Мелентьев) и Сергей Уваров. Пашинова на открытии фестиваля спела дуэтом с Дианой Арбениной и группой «Ночные снайперы», Дима Билан исполнил песню вместе с резидентом «Тавриды» MILКА (Людмилой Скрягиной). Всего за время фестиваля вместе с популярными российскими исполнителями выступят 13 резидентов «Тавриды».

Напомним, фестиваль «Таврида.АРТ» стартовал в бухте Капсель в Крыму. Фестиваль проходит в Крыму уже в третий раз. Организатор фестиваля – арт-кластер «Таврида» – платформа возможностей, которая помогает молодым людям реализовать свой профессиональный потенциал в креативных индустриях и отраслях культуры и искусства. Арт-кластер «Таврида» входит в федеральный проект «Социальная активность» национального проекта «Образование» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Организатор проекта – АНО «Центр развития культурных инициатив».

Свою историю «Таврида» начала в 2015 году, когда получила статус Всероссийского молодежного образовательного форума. За шесть лет проект развился до формата масштабного арт-кластера и в 2021 году трансформируется в единую экосистему сервисов для настоящих и будущих лидеров креативных индустрий.