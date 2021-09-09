“Без диет и тренажеров”. 57-летняя Лолита Милявская рассказала, как похудела

“Никаких волшебных пилюль не существует. На диетах я не сижу, потому что мой эндокринолог – категорический противник диет. Она говорит, что после диет очень тяжело собирать вес в кучу. Вот как раз там восстановление веса происходит безумно тяжело”, – начала Милявская.

По словам 57-летней певицы, для начала они с подругой пришли на прием к эндокринологу.

“Мы не сбрасывать лишние кг ходили. Мы шли восстанавливать свой организм. С возрастом все процессы, включая метаболизм, замедляются в организме. Наладить самостоятельно их невозможно, диетами – невозможно. Не верьте никаким сказкам, не пейте никакие пилюли. Вы же не понимаете, как это отразится на вашем организме”, – рассказала Милявская.

Артистка уточнила, что сдала анализ крови, на основе которого эндокринолог выписала ей рекомендации, что нельзя употреблять в пищу, а именно банан и виноград, а также “нельзя бухать три месяца”.

“Это, конечно, было сложно, потому что нельзя было в течение трех месяцев выпить даже бокал вина или виски с чем-то. Я выдержала три месяца”, – отметила певица, добавив, что сейчас ест все и “даже по ночам, а вес стоит”.

Милявская подчеркнула, что теперь раз в полгода сдает анализ крови и консультируется у эндокринолога. “Тренажерных залов в моей жизни нет, не было и, надеюсь, не будет. Я их просто не люблю. Я тот человек, который не создан, даже генетически, для спорта ни в каком его виде”, – резюмировала Милявская.

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Контекст:

Лолита Милявская родилась 14 ноября 1963 года в Мукачево. С 1985-го по 2000 год она была солисткой кабаре-дуэта “Академия”, выступая в тандеме с артистом Александром Цекало. После распада дуэта в 2000 году Милявская начала сольную карьеру.

Певица была пять раз замужем. У Милявской есть 22-летняя дочь Ева, которая живет вместе с бабушкой в Киеве.

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