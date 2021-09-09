Ушел на своей территории

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09.09.2021, 22:48, Разное
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Вместе с главой МЧС погиб режиссер Александр Мельник.

Кинодокументалист Александр Мельник. Кадр со съемок / Kino-teatr.ru

Это случилось на учениях в Таймыре, куда он прибыл, чтобы выбрать место для съемок нового документального фильма, посвященного развитию Арктики. Вместе с ним погиб глава МЧС Евгений Зиничев, который пытался спасти режиссера.

Александр Мельник — член гильдии кинорежиссеров России. Он снял две картины:

«Новая Земля» (2008)

«Территория» (2015) —

обе посвящены Северу.

Гидролог по образованию, он как никто любил эти места и понимал, как точно отобразить их на экране. Его фильмы трудно назвать массовыми, они рассчитаны на глубокое осмысление, помогают сформулировать человеку, что такое хорошо, а что такое плохо. Благодаря им можно многое понять о нашей стране и вообще о жизни.

Наиболее знаковая картина режиссера — фильм «Территория», снятый по одноименному роману Олега Куваева. Фильм, как и книга, основан на реальных событиях — открытие крупнейшего месторождения золота на Северо-Востоке СССР в послевоенное время. Про то время, когда геологи были народными героями. Идею этой экранизации Александр вынашивал 37 лет. Он прочитал роман в экспедиции на Оби и понял, что в его личном списке будущих картин «Территория» на первом месте.

Сам Мельник утверждал, что этот фильм можно назвать «долгоиграющим», он заметил, что по прошествии нескольких лет подросли новые люди, которые принимают это кино так же, как приняли те, кто смотрел его, когда он вышел.

«Территория — фильм о тех, кого не существует в природе, но о них есть молва», — Александр Мельник.

У режиссера остались жена, трое детей и десять внуков.

Екатерина Тарарак

Кадр из фильма «Территория» Александра Мельника, 2014 год / Кинопоиск

Кадр из фильма «Территория» Александра Мельника, 2014 год / Кинопоиск

Кадр из фильма «Территория» Александра Мельника, 2014 год / Кинопоиск

Кадр из фильма «Территория» Александра Мельника, 2014 год / Кинопоиск

Кадр из фильма «Территория» Александра Мельника, 2014 год / Кинопоиск

Кадр из фильма «Территория» Александра Мельника, 2014 год / Кинопоиск

Кадр из фильма «Территория» Александра Мельника, 2014 год / Кинопоиск

Кадр из фильма «Территория» Александра Мельника, 2014 год / Кинопоиск

Кадр из фильма «Территория» Александра Мельника, 2014 год / Кинопоиск

Кадр из фильма «Территория» Александра Мельника, 2014 год / Кинопоиск

Кадр из фильма «Территория» Александра Мельника, 2014 год / Кинопоиск

Кадр из фильма «Территория» Александра Мельника, 2014 год / Кинопоиск

Кадр из фильма «Территория» Александра Мельника, 2014 год / Кинопоиск

Кадр из фильма «Территория» Александра Мельника, 2014 год / Кинопоиск

Кадр из фильма «Территория» Александра Мельника, 2014 год / Кинопоиск

Кадр из фильма «Территория» Александра Мельника, 2014 год / Кинопоиск

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Источник: Новая газета



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