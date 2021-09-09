Мнение: В Панджшере повредили могилу Масуда-старшего

В 20-ю годовщину убийства террористом "Аль-Каиды" Масуда-старшего, в его Мавзолее в Панджшере была повреждена его могила.

После захвата Мавзолея, талибы заявили, что выставили у него охрану, чтобы избежать вандализма. На тот момент мавзолей Масуда был целым.

Теперь же выясняется, что надгробную плиту кто-то разбил, как и стекло над самой могилой. Официальный представитель талибов заявляет, что ее отправят на реставрацию в Кабул и восстановят как было.

Кто-то же разбил ее, особо не уточняют, но я бы не исключал, что несмотря на инструкции, какие-то рядовые боевики могли ее повредить. Есть также версия, что это последствия боевых действий, но опять же – на момент захвата Мавзолея, не сообщалось, что он получил какие-то повреждения связанные с боевыми действиями.

В общем, весьма мутная история. Стоит помнить, что Масуд-старший достаточно уважаем среди афганских таджиков и уничтожение могилы Масуда может подогреть сопротивление талибам.

И еще всякое-разное.



Талибы нашли лыжи в посольстве Норвегии.



Книжка не очень.



Новый мэр Кандагара занимается уборкой улиц. Под камеры естественно.



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Талибан начал выдавать свои визы.

Первую визу в Исламский Эмират Афганистан выдали на 30 дней иранскому журналисту.



Члены нового правительства Афганистана. Стоит отметить, что Талибан обещает, что в правительстве в перспективе будут и женщины.

Но это будет через 6 месяцев. То что сформировали сейчас, это Временное переходное правительство. Постоянное правительство будет сформировано после того, как власть Талибана будет институциализирована.

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