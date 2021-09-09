Россия и Белоруссия договорились о единой макроэкономической политике

С Белоруссией достигнута договоренность о единой макроэкономической политике, интеграции платежных систем и гармонизации ДКП, о единой валюте говорить рано, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Как отметил Путин, прежде, чем говорить о единой валюте, следует наладить единую макроэкономическую политику, передает РИА «Новости».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что единую макроэкономическую политику РФ и Белоруссии будут определять экономические ведомства двух стран, передает ТАСС.

Напомним, президенты РФ Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко провели переговоры в Кремле, встреча двух лидеров связана с подведением итогов работы по формированию Союзного государства.