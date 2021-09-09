 

Россия и Белоруссия договорились о единой макроэкономической политике

09.09.2021, 22:22, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинС Белоруссией достигнута договоренность о единой макроэкономической политике, интеграции платежных систем и гармонизации ДКП, о единой валюте говорить рано, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Как отметил Путин, прежде, чем говорить о единой валюте, следует наладить единую макроэкономическую политику, передает РИА «Новости».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что единую макроэкономическую политику РФ и Белоруссии будут определять экономические ведомства двух стран, передает ТАСС.

Напомним, президенты РФ Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко провели переговоры в Кремле, встреча двух лидеров связана с подведением итогов работы по формированию Союзного государства.



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