 

Россия обещала Белоруссии около 640 млн долларов кредитов

09.09.2021, 22:22, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинС сентября 2021 года до конца 2022 года РФ предоставит Белоруссии кредиты примерно на 640 млн долларов, сообщил глава российского государства Владимир Путин.

Как сообщил Путин, «общий объем кредитов» за указанный период «составит где-то 630 млн долларов примерно». «Около 630 млн. 640 млн, может быть», – приводит его слова ТАСС.

Напомним, по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Кремле российский лидер сообщил, что страны договорились о единой макроэкономической политике, создании общего платежного пространства в рамках Союзного государства, а также о едином рынке газа. Кроме того, Путин назвал цену на газ для Белоруссии.



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