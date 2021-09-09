Российский военный погиб в Сирии

В результате подрыва машины в сирийской провинции Хомс погиб российский военный, сообщило Минобороны.

В четверг «в ходе рекогносцировки российской военной полицией маршрута прохождения гуманитарной колонны» произошел взрыв. Российский военный «получил тяжелые ранения, от которых, несмотря на оказываемую медицинскую помощь, скончался». Ведомство подчеркнуло, что его семье окажут всю необходимую помощь, передает ТАСС.

В июне российский военный также погиб в результате подрыва бронеавтомобиля в Сирии. Еще трое военных пострадали. В 2020 году генерал-майор Вооруженных сил России погиб в результате подрыва самодельного взрывного устройства в Сирии.