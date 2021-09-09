Мнение: Письмо: “Не способен дать эмоций”

Вот вам для самостоятельного разбора сложное письмо.

Здесь автор не рапан, а письма рыб и особенно рыб с потенциалом всегда сложней разбирать, чем письма рапанов, где, куда ни ткни, везде короны и баги, можно брать любую строчку письма наугад и попадешь.

Письма нерыб тоже проще разбирать, там можно только хвалить и удивляться, какой автор молодец.

А у рыб есть ошибки, но их мало, их надо правильно найти и точно охарактеризовать.

Здесь ткнуть наугад не выйдет.

Предлагаю попробовать.

Все, что автор делала верно, тоже называйте. Рыбам с потенциалам, как никому, важно одобрение их верного поведения.

la_sunsets

Эволюция, добрый день!

Спасибо вам за ваш блог и книгу. Читаю вас несколько лет, благодаря вам моя жизнь во многом перешла на новый уровень. Самое главное – получилось наладить отношения с родителями, улучшить внешность и физическую форму, приобрести полезные привычки. В любви, кажется, тоже есть прогресс. Но сейчас в отношениях с долгой историей теряю ориентиры. Надеюсь, моя история попадёт на разбор.

Мы с Р. познакомились 6 лет назад на международном мероприятии – я тогда жила в России, он из Европы. Я на тот момент только что разъехалась с мужчиной, надев корону выше себя ростом, и вела себя предельно незамутнённо. На Р. я запала с первого взгляда. Мы общались, флиртовали, немного выпили. Поцеловались, я сказала ему – хочу познакомиться поближе, пошли к тебе в номер? Мне тогда казалось, что это очень круто. Так с one night stand началось наше знакомство.

Наутро я улетела дальше по своим делам, а Р. нашла в Фейсбуке и написала ему. Рассказала, куда я уехала и чем занимаюсь, он подхватил разговор, и мы начали переписываться. А потом я предложила ему приехать ко мне в Россию. Он удивился, но приехал.

Видимо, ему нравилось удивляться. Его ОЗ была тогда намного выше моей. На тот момент мне было 24, ему – 37. Я работала в местном стартапе, жила в съемной квартире с подружками; имела неадекватную самооценку, при неплохих физических данных выглядела так себе. У Р. – свой небольшой бизнес плюс пассивный доход, и свобода передвижения по миру. Высокий, симпатичный, одет стильно и дорого по моим тогдашним меркам. У него было за спиной несколько серьёзных отношений, и судя по обрывочным рассказам – куча несерьёзных приключений. У меня – два раза были отношения по паре лет.

Следующие полтора года мы с Р. встречались в формате “секс плюс дружба”. Я хотела большего, он нет, я доставала щипцы, он их спокойно отклонял. В какой-то момент я больше не могла выносить свои переживания, когда мы долго не виделись, и в отчаянии призналась ему в любви. В ответ услышала: “Мне жаль. Я не люблю. Никого, кроме себя”. После чего сказала, что больше так не могу, и перестала отвечать на его сообщения.

В последующие пару лет он несколько раз писал мне, спрашивал, как мои дела. Я сперва не отвечала, позже просто говорила “всё хорошо”. От моих друзей Р. знал, что со мной всё в порядке.

В это время я была в любовном вакууме: мне никто не нравился, я сама себе не нравилась. Года полтора заняло моё восстановление с помощью Вашего блога. Я начала заниматься йогой и спортом, изучать языки, поменяла работу, а потом благодаря постам про имидж стала и выглядеть лучше, и адекватнее себя вести. И тут я получаю предложение по работе переехать за границу. В город, где живёт Р.

К тому моменту я уже осознала глубину аддикции, в которой была к нему. Мне было страшно ехать, зная, что мы рано или поздно встретимся в общих кругах. Но это была страна мечты и возможность одна на миллион, так что я не долго раздумывая поехала.

Мы встретились в 2019-м; я первая заговорила с ним. Р. был удивлён: “Неужели ты больше не ненавидишь меня?” Я улыбаюсь, говорю, никогда тебя не ненавидела. Предложил сходить поужинать; мне было неловко и я всё ещё его опасалась, он выглядел настороженным, но мы вскоре разговорились. Я была тогда в очень хорошем состоянии: мне нравилась новая страна, я поселилась в классном месте, с удовольствием изучала язык, исследовала город. А вот у Р., как выяснилось, дела обстояли хуже, чем раньше. Полугодом раньше он перенёс сильнейший нервный срыв во время расставания с тогдашней своей девушкой, и на момент нашей встречи проходил психотерапию с диагнозом “депрессия”. Мы проводили часы за разговорами, я впервые слушала его по-настоящему внимательно. Р. тоже изменился, стал намного внимательнее и мягче в общении. Говорил, как скучал по мне, и вообще мол, хотел тогда, раньше, чтобы я была его девушкой, и что я одна из немногих, кому он доверяет.

Дальше Р. инициировал ещё встречи, потом осторожно спросил – я тебя давно хочу позвать в гости, придёшь, посмотрим фильм? Приготовим ужин? У него тогда были какие-то отношения, и я его предложения видела как дружбу. Это совпало с началом пандемии, и мы неожиданно оказались близки друг к другу, одновременно изолировавшись от других. У меня была к нему симпатия, но скорее не романтического плана, просто была рада в тревожное время проводить спокойные вечера вместе и быть на одной волне. Мы ходили друг к другу в гости, смотрели кино в обнимку, болтали, расходились спать: один в спальню, другой на “гостевой диван”. С девушкой они вскоре разошлись. Он начал класть мне руку на коленку, делать массаж ног, и в какой-то момент так прижал к себе и обнял как будто всем телом… Меня захлестнуло. Мы снова начали спать друг с другом. Потом он предложил поехать в горы на выходные, было очень здорово, и после этого мы ещё сильнее сблизились.

Однажды он спросил, почему я так внезапно ему предложила в нашу первую встречу пойти в номер, и с кем ещё у меня такое было. Я ответила в общем как есть – “ты меня зацепил, хотела узнать тебя поближе, а времени было в обрез. Вот и не придумала другого способа”. Он посмеялся – “очень эффективно!”, и вроде бы расслабился на эту тему. Я ему сказала на его прямой вопрос, что ни с кем кроме него я ничего похожего не делала.

Через пару месяцев был критический момент, в котором я не уверена, что правильно себя повела. У меня в голове уже вертелись вопросы – пара мы всё-таки или нет, я у него единственная или нет. Я не представляла, как такое спросить без щипцов в лице, а особенно в контексте нашего прошлого, где я фактически бегала за ним. Поэтому ничего не спрашивала, в чувствах не признавалась. Но в один день Р. мне что-то показывал в телефоне и я увидела иконку тиндера. Спросила: “ты сидишь в Тиндере? А что насчёт нас?” Он стал оправдываться, что просто лайкает там девушек, даже не переписывается ни с кем. И добавил, что для него отношения – это сложная тема: он рад тому, что между нами происходит, но не уверен, готов ли их сейчас развивать. Это было как ушат холодной воды на мою корону Сокровища. Я страшно расстроилась и сказала, что пошла домой думать. За неделю и так ничего и не придумала, терять его было жаль, катастрофического тоже ничего не произошло. У меня и самой изначально были сомнения, что у нас что-то получится, просто я их не озвучивала, а он озвучил. Ну и видимо я присвоила его уже тогда, потому что разрыв казался мне немыслимым. Пока я думала, он писал, приходил ко мне, сказал, что удалил Тиндер. А потом предложил поехать в отпуск. Я спросила, а как же отношения, которые ты не готов развивать? “- Ты меня неправильно поняла, я такого не говорил”.

Мы тогда уехали отдыхать и больше не поднимали эту тему. Но я видела, что он насчёт наших отношений не уверен. У Р. продолжались эпизоды депрессии, в это же время он остался без работы, потеряв единственный контракт, и ещё глубже впал в хандру. В общем, в начале отношений в какие-то периоды я была единственным инициатором встреч, он всегда охотно соглашался, но сам редко что-то предлагал. Если я не предлагала – сидел дома на диване, смотрел сериалы. Я иногда обижалась на него за периоды “залегания на дно”, всё думала и пыталась понять, дело в его состоянии или он конкретно меня не хочет видеть. Он на мои обиды говорил: “Прости, мне сейчас всё безразлично, это моя депрессия. Ты же понимаешь, что я сейчас – это не совсем я”. Но эти периоды сменялись другими, когда у него появлялась энергия и интерес к жизни в целом и к нашим отношениям в частности. В итоге, спустя год безработицы и хандры, он, кажется, выбрался, и сейчас у него всё хорошо. Думаю, моя ОЗ тем временем сравнялась с его: мне 30, у меня хорошая работа в уважаемой компании, занимаюсь спортом, хорошо выгляжу. Вложений с обеих сторон было примерно поровну, платили за всё 50/50 или раз через раз. В итоге я начала считать себя для него подарком и ждать, когда Р. тоже начнёт так считать.

Вне зависимости от этого, это были мои самые лучшие отношения. Мы встречались полтора года, проводили вместе несколько дней в неделю, обычно все выходные напролёт. Р. был очень заботливым со мной, запомнил всякие мелочи про меня, я про него тоже; мы оба старались, чтобы другому было хорошо и комфортно. Всё делали вместе: готовили, занимались спортом, придумывали карантинные развлечения, ездили отдыхать. Я ещё раньше увлеклась хайкингом и его заразила этим увлечением. Мне было классно рядом с ним, что бы мы ни делали, и я ему об этом говорила. Р., думаю, тоже со мной было хорошо. Много обнимал меня, держал за руку даже во сне. Р. мне очень помог, когда перешёл с английского на язык страны, где мы живём. Несколько месяцев он слушал, как я коверкала его родной язык, и терпеливо поправлял. Во многом благодаря ему я говорю сейчас лучше, чем иммигранты с 20-летним стажем.

И вместе с этим всем я чувствовала: он не любит меня, для него это не настолько много значит. Он не говорил мне о любви, не было с его стороны никаких тёплых слов и комплиментов. Я сама достаточно сдержанный человек, но всегда говорила ему, как мне с ним хорошо, как я ему благодарна, когда он делал что-то для меня. А он в этом плане просто как из льда. Было чувство, что Р. принимает меня как данность, не любит, но позволяет себя любить. О том, чтобы жить вместе, он тоже не говорил. Я долгое время списывала всё на его депрессию; наверное, я верила, что его сомнения, эмоциональная закрытость – это часть его хандры и что она со временем отступит. А пока старалась вести себя в границах.

И вроде бы почти получалось, но в какой-то момент я сорвалась. Всё, что меня не устраивало в отношениях, наложилось одно на другое. Несколько недель назад я расстроилась, что он снова не поблагодарил меня за приготовленный ужин, а за этой мелочью раскрутилось всё остальное.

– Я тут стараюсь и готовлю, а ты меня даже не похвалишь. Ни разу не сказал мне слова хорошего ни за что.

– Блин, прости, я не замечал за собой. Мне так жаль. Я не специально, я просто такой.. эмоционально невнимательный. Я подумаю об этом, хорошо?

– Ок

Увидел, что я продолжаю плакать.

– Ты что-то ещё недоговариваешь. В чем дело?

– Ты говорил прошлым летом, что у тебя сомнения насчёт этих отношений, и с тех пор так и не сказал обратного. Всё, что я слышала,это сомнения. Я иногда просто не чувствую, что для меня есть место в твоей жизни.

– Эй, ты что? Ты мне очень нравишься, мне очень нравится проводить с тобой время. Я хочу быть с тобой.

– Ты меня любишь?

Вздохнул.

– У меня сложности с этим словом. Я не понимаю, что оно значит. Нравишься ли ты мне? Очень! Но в чём разница между “нравишься” и “люблю”? Может, это уже и есть любовь. Но может до любви ещё чего-то не хватает. Я не знаю. … Это как-то помогло?

– Чему?

– Ну, тому, из-за чего ты спросила.

– Я просто спросила, потому что хотела знать. Я любила и люблю тебя, и надеялась, что на твоей стороне то же самое.

Тут я начала понимать, что после этого разговора “как было” уже не будет. Я собралась, сказала, что мне нужно выйти погулять одной. Р. спросил, что ему делать – попросила не ждать меня и идти к себе.

Напоследок он крепко обнял меня, поцеловал и сказал:

– Главное, помни, что я здесь рядом. Звони и пиши в любое время, если вдруг передумаешь, если захочешь, чтобы я приехал и тебя обнял. Я приеду.

– Ок.

Я не звонила и не писала. Р. написал сам через 10 дней, что он расстроен из-за ситуации и что ему будет горько, если между нами всё так и останется. Ответила: да, мне тоже будет горько. Я уже набиралась решимости расстаться, а это сообщение после долгого молчания показалось мне как будто предложением расставания с его стороны. Я подумала ещё пару дней, собрала его вещи и поехала к нему. У меня была смесь ужаса, что я в последний раз переступлю порог его квартиры, и какой-то бодрости от того, что ситуация наконец меняется. Сказала, что для меня всё закончилось, когда он сказал, что не любит. Поблагодарила за всё, что было, за практику языка отдельно сказала спасибо ему. Сказала, что была с ним счастлива. Он был в шоке: “как же так, я думал, мы с тобой в ближайшие недели как-нибудь обсудим эту ситуацию за кофе и всё будет хорошо”. Снова стал говорить, что тоже был счастлив со мной и что хочет быть вместе, просто словом любовь он это не называет.

– Я не хочу тебя отпускать, не представляю, что я буду делать, если ты уйдешь. Я думал, мы отличная пара, и до сих пор так думаю. Не уходи.

– Если останусь, то откажусь от своей мечты

– Какой мечты?

– Быть с кем-то, кто будет любить меня.

Поплакали, постояли в обнимку, и я пошла домой. На душе стало легче, хотя я почувствовала, как его СЗ для меня выросла за этот короткий разговор.

На следующий день Р. пришёл ко мне домой взволнованный, не в себе. – Я, – говорит, – много думал, почему не могу сказать тебе о любви. Я просто никому такого не говорил. Но если примерно представить из художественных произведений, что такое любовь, то мои чувства к тебе – самое близкое к ней за мою жизнь.

Я молчу, сказать нечего, ступор какой-то. Понимаю, что для него стресс говорить об этом. Снова сцена с долгими объятиями, держит, “не хочу тебя отпускать, хочу быть с тобой, мы должны быть вместе”. Я не понимаю, что дальше. Уже хочется, чтобы поскорее всё это разрешилось в какую-то сторону. Говорю:

– Р., ты же осознаешь, что я захочу всего?

– Чего “всего”?

– Ну жить вместе, может быть, когда-то быть семьёй. Я же вижу, что это не твоя история.

– Ну тогда я не буду тебе рассказывать, что в последнее время присматривал квартиру для нас. Ты же не поверишь мне.

– Тогда не рассказывай)

– Тебе нужен тот, кто рад проводить с тобой время? Тот, кто будет всегда с тобой?

– И тот, кто будет любить меня и сможет об этом сказать.

– Так вот, похоже, как будто я люблю тебя.

Мы оба улыбались. Но я уже сожалела о своих щипцах, видя, как ему сложно всё это говорить. Р. предложил мне пойти выпить, я ответила, что лучше останусь дома. Говорю, мы тут с тобой сейчас так много сказали, надо посидеть подумать. Он ушёл пить один, взяв с меня обещание ещё увидеться, и со словами “так просто ты от меня не избавишься”.

С тех пор – это было 3 недели назад – мы несколько раз сходили на ужин / кофе / погулять по инициативе Р. Очень нежно гладил меня по лицу, как никогда раньше, целовал много. Потом он приболел – я занесла витаминов ему, был очень благодарен. Он продолжал мне писать вообще обо всём, что происходит в его жизни, я отвечала и иногда рассказывала о своём.

Но если вначале я себя чувствовала уверенно, то на днях меня начало шатать. Он написал:

– Хочешь завтра увидеться?

– Да

– А что хочешь делать? 🙂

Я начала думать, а что же я хочу с ним делать? Я сказала: не знаю, плохо себя чувствую сейчас, давай завтра обсудим. И когда он переспросил на другой день, ответила: “Сама не знаю, может и ничего. Не понимаю, в чём смысл что-то делать”. Он снова повторил, что скучает, что хочет быть со мной. И что между нами “просто ошибка в коммуникации”. Я ничего не ответила. Р. продолжает писать.

Мне кажется, моё расставание превратилось в щипцы, когда я сказала “надо подумать”. Что он сейчас под их действием и от чувства потери пытается восстановить всё как было.

Стараюсь больше не шататься. Занялась своим режимом дня, стала энергичнее работать, спорт-йога каждый день. Наконец собрала документы и подалась на ВНЖ.

Помогите, пожалуйста, разобраться: что же мне с этим делать дальше? Осознаю, что Р. в принципе не способен дать мне эмоций, которых я от него хотела; мне было с ним хорошо, но не думаю, что буду счастлива с ним в перспективе. Но и поставить точку не могу. Меня сейчас держит помимо моих чувств то, что он так сильно не хочет меня отпускать. Есть надежда, что что-то в нём изменится, но вот когда пишу об этом, очевидна глупость такой установки.

В коммуникации я сейчас очень осторожна, больше молчу, не пишу первая. Боюсь, что снесёт в скалки или пространные объяснения. Мне кажется, эти отношения были важной ступенью для моего ресурса любви, поэтому чувствую большую ответственность перед собой. Цель сейчас – выйти из этой ситуации с сильной собственной фигурой в поле. Как мне вести себя?

Спасибо, что прочитали!