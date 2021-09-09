Мнение: Странные версии

Официальная версия гибели министра по чрезвычайным ситуациям гласит, что произошел несчастный случай с элементами героического поведения самого министра — он попытался спасти запнувшегося оператора, но в итоге упал с обрыва сам. Он и оператор погибли.

«Официальная версия» – это давно уже такой же примерно мем, как и «английские ученые», поэтому буквально в тот же день, то есть, вчера, появилась и другая версия, опубликованная в сетевом СМИ. Которое обладает доступом к достаточно эксклюзивной информации, во всяком случае, руководящий гнев оно заслужило и не раз, что в итоге вылилось даже в блокировку его ресурса. В общем, версия звучала несколько иначе — это оператор пытался спасти запнувшегося министра, но главное в том, что несчастный случай произошел совершенно в другом месте — чуть ли не за сотни километров.

Проблема сразу же становится очевидной — и в том, и другом случае речь идет о несчастном случае. Ну, хочется власти, чтобы нелепая смерть министра имела бы героический оттенок — тут вопросов нет. Не его спасали, а он спасал. Это, в общем-то, детали. Трагедия от этого не перестает ею быть.

А вот вопрос — что не так с местом, вынуждает рассматривать уже не только версию с несчастным случаем. Место, кстати, ни при чем — при чём вранье с ним. Если лгут в одном, то лгут и во всем остальном.

МЧС, между прочим — структура силовая. И не какой-то там спецназ Минфина, а полноценная, созданная на базе войск гражданской обороны. Задача ГО — в случае военного положения проводить массовые эвакуации населения, перемещать грузы и предприятия, ликвидировать завалы не точечные, а в масштабе мегаполисов. В общем, это еще одна параллельная армия. Это означает, что министра обязаны охранять по высшему разряду. Исключив даже бытовые травмы вроде падения в бане. И уж если министр пожелал спасти запнувшегося оператора, то один охранник должен был оттащить шефа от обрыва, а второй — если получится — исполнить пожелание руководства и спасти зеваку. Ну, или не спасти, тут как сложится. В любом случае версия про трагическую случайность — это вопрос к охране, которую по идее сейчас всем составом, включая и всю инстанцию, должны уже по пятому кругу прокручивать на дыбах. И вопрос к системе охраны — если деградировавшие охранники не усмотрели за министром-силовиком, то получается, что любое высшее лицо, включая Самое высшее, в общем-то, тоже теперь в зоне риска упавшего профессионализма своей охраны.

Вранье же про место трагедии вынуждает задаться и другим вопросом — если нам соврали про место (зачем?), то могли соврать и про обстоятельства. Министр ЧС — человек Шойгу, тут без вариантов, без него Зиничева не назначили бы ни при каких обстоятельствах. Даже после бесславного конца предыдущего министра Пучкова влияние Шойгу на министерство вряд ли оспоримо. Хотя после неприятностей с Пучковым Шойгу могли немного «подвинуть» и назначит куратором министерства кого-то еще — то же ФСБ, к примеру, благо Зиничев выходец оттуда. В любом случае МЧС — вотчина именно Шойгу, пусть даже теперь она может быть небольшим надзором.

Шойгу последнее время начал фонтанировать идеями, причем идеями фантастической стоимости. Для их реализации придется перераспределить имеющийся скудный ресурс в очень серьезных объемах. А ресурс в дефиците — кризис. Не хватает никому. А тут прямым текстом заявляется, что мы вас еще немножечко пощипаем. Против идеи Шойгу согласованно выступил Собянин и Хуснуллин — это, в общем-то, одна из крупнейших группировок во власти. Но наверняка есть и много других, недовольных внезапным усилением позиций Шойгу. Плюс теперь он обладает чуть ли не эксклюзивным доступом к телу Путина. Насколько Путин дееспособен, вопрос отдельный, но пока его подпись до любым документом — это высшее распоряжение.

Странная гибель Зиничева вполне может быть аналогом не менее странной катастрофы Ту-154 под Сочи, в которой погиб хор Александрова, доктор Лиза — там тоже так и осталось много странностей, и там тоже перед катастрофой Шойгу был в каждой розетке, фонтанировал и работал активно локтями.

Если так — то охрана министра ЧС, наоборот, могла сработать идеально. Просто она выполняла немного другую задачу.

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