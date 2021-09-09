 

Идеальный перекус. Диетическая шаурма за пять минут. Полезный рецепт от Глинской

09.09.2021, 22:04, Новости дня
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“Друзья, сегодня мы с вами приготовим вкусную, а главное – полезную домашнюю и практически диетическую шаурму. С рисом и тунцом. Отличная идея для перекуса”, – подписала видео Глинская.

Ингредиенты:

150 г отваренного риса;
150 г тунца в масле;
100 г крем-сыра или сыра “Фета”;
2 шт. небольших огурца;
листья салата;
укроп и соль (по вкусу).

Приготовление:

1. Помойте и просушите листья салата;

2. Соедините в миске рис, крем-сыр и тунец;

3. Нарежьте мелко укроп и огурец, добавьте к рису с тунцом. Перемешайте;

4. Посолите (если нужно). Выложите листья салата и заверните в них начинку.

ВИДЕОВидео: Liza Glinskaya / YouTube
Контекст:

Елизавета Глинская родилась 29 сентября 1983 года в Запорожье. Окончила Крымский государственный гуманитарный институт с дипломом магистра академического вокала.

После победы в 2012 году на шоу “МастерШеф 2” прошла обучение во французской кулинарной школе Le Cordon Bleu. Она является основательницей собственной кондитерской школы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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