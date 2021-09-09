Ветераны АТО высадили деревья на берегу озера Вырлица в Киеве, где планируют построить реабилитационный центр

“Мы выступаем за создание центра реабилитации для ветеранов и инвалидов АТО, который здесь построят. Нам не нужна здесь вонючая Дарницкая ТЭЦ, которую давно пора закрыть, мы хотим чистую и красивую набережную Вырлицы. Насколько мне известно, нардепы от ОПЗЖ [Илья] Кива, [Вадим] Рабинович и [Виктор] Медведчук, связанные с компанией “Будкепитал”, хотят присвоить эту землю. Но мы против этого, поскольку реабилитационные центры для ветеранов есть во всех странах, участвовавших в боевых действиях – в США, в Европе. Мы воюем уже восьмой год, а ветеранам негде пройти реабилитацию от ПТСР (посттравматического стрессового расстройства)”, – сказал Виталий Регор (позывной Джура).

Ветеран АТО Владислав Метельский (позывной Метеля) добавил, что Вырлица сейчас – проблемное место в Киеве.

“Мы хотим сделать здесь зону отдыха для всех людей, так как сейчас здесь пока любимое место алкоголиков и наркоманов. Очень рассчитываем, что будет построен реабилитационный центр для участников боевых действий. Никого не волнует, что многие из наших собратьев совершают самоубийства. Это большая проблема, о которой не принято говорить в нашем обществе. Война остается навсегда с ветеранами”, – заявил он.

ВИДЕОВидео: Інформагентство АСПІ / ASPI news / YouTube

Инвалид АТО Сергей Шимков (позывной Шима) также убежден, что на озере Вырлица нужно создать реабилитационный центр для ветеранов.

“Война не проходит бесследно ни для кого. ОПЗЖ желает здесь застроить все многоэтажками. Этого не будет, обещаем”, – подчеркнул участник антитеррористической операции.

Александр Чернышенко (позывной Берс) объяснил, чем такой реабилитационный центр будет полезен всем участникам боевых действий.

“Война – это большой стресс. Каждый из участников его переживает по-своему. Часто, возвращаясь к мирной жизни, ветераны не могут самостоятельно вернуть свое психологическое состояние в норму. Были случаи, когда молодые ребята теряли на войне конечности, и после этого уже не видели смысла жить дальше. Часто заканчивали жизнь самоубийством. Чтобы такого не было, чтобы ветераны спокойно вливались в гражданскую жизнь и приносили пользу обществу, нужны подобные реабилитационные центры “, – заявил Чернышенко.

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Фото: aspi.com.uа



Фото: aspi.com.uа



Фото: aspi.com.uа

Контекст:

Активисты сообщали, что застройщик им предложил подписать меморандум и принять участие в проектировании и строительстве центра реабилитации, а также сооружении спортплощадки и охране территории.

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