 

“Придумывают полную ахинею”. Малюська рассказал о действиях России в международных судах

09.09.2021, 22:04, Новости дня
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Речь об этом зашла в контексте рассмотрения исков Украины к РФ в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) по поводу оккупации украинских территорий.

“ЕСПЧ на международном экономическом уровне признал, что Россия лгала международному сообществу. Она захватила Крым, полностью контролировала и “референдум” не был тем, чем россияне привыкли его называть для международного сообщества. Это тактическая победа, потому что дальше суд оценит, что делали русские в Крыму, каковы были результаты их действий, какие преступления они совершали. Мы ожидаем, что это будет еще больший удар по их пропаганде за рубежом”, – сказал глава Минюста.

Он прогнозирует, что, скорее всего, в 2022 году суд по правам человека заслушает информацию по Донбассу.

“Слушания будут тоже интересными. Потому что Россия, понимая тот негативный имидж, который она раз за разом получает в международных судах, попыталась применить свой стандартный пропагандистский метод. Когда есть описание обстоятельств, описание их преступлений, они придумывают полную ахинею, а потом в суде или на другой международной арене пытаются доказать, что истина всегда посередине. Простое, примитивное, манипулятивное средство, которое у них часто срабатывает. “Детеныша распяли” – придумали, понятно, что никто никого не распинал. Но свою аудиторию оно находит”, – объяснил Малюська.

Контекст:

Украина подала в ЕСПЧ пять жалоб против России (из них одну, связанную с крушением MH17, – совместно с Нидерландами).

В частности, в деле №20958/14, первое заседание по которому состоялось 11 сентября 2019 года, Украина обвиняет Россию в том, что она установила военный контроль над Крымом до формальной аннексии, убивала украинских военных, жестоко обращалась с крымскими татарами, похищала и пытала журналистов, тем самым нарушив Конвенцию о правах человека.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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