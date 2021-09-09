 

Шмыгаль подписал распоряжение о подготовке передачи костела Святого Николая в Киеве общине РКЦ – СМИ

09.09.2021, 22:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Они сообщили изданию, что распоряжение подписано 7 сентября.

С 1980 года костел Святого Николая делят верующие РКЦ и Национальный дом органной и камерной музыки.

После пожара в здании храма члены Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций заявили, что костел должен быть передан в постоянное безвозмездное пользование католической общине.

Совет Церквей напомнил, что возвращение костела Святого Николая верующим предусмотрено указом президента Украины №329 от 18.08.2020 года и распоряжением Кабмина №1203-р от 16.09.2020 года.

Контекст:

Сообщение о пожаре в костеле Святого Николая поступило спасателям 3 сентября в 21.49. Пожару был присвоен ранг 2. Возгорание произошло на первом и втором этажах с переброской на крышу здания. В Минкульте Украины сообщали, что возгорание возникло во время репетиции в органном зале, площадь пожара составила 80 м².

В 22.40 пожар был локализован, а в 23.26 – ликвидирован. Из-за возгорания частично была разрушена отделка на первом и втором этажах внутри здания костела, также пострадал орган.

По предварительным данным, причина пожара – замыкание в органе во время репетиции.

На восстановление костела Святого Николая в Киеве предварительно понадобится от 75 млн грн, сообщали в Минкульте Украины. Глава ведомства Александр Ткаченко говорил, что к сумме, которую соберет украинский бизнес, остальные необходимые средства добавит государство.

Костел Святого Николая открыли в 1909 году, он – крупнейший в Киеве католический храм. Костел – единственное в столице здание в стиле неоготики.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.05 / Названы сроки введения электронных паспортов в регионах России

10.09 / В ростовском вузе открылось новое общежитие на 6 тыс. человек

28.06 / Компания Realme представила смартфон Realme X3

11.08 / Ученые рассказали, как потепление морей повлияет на рыбные запасы

17.08 / Euronews – из-за глобального потепления резко повысилась угроза схода альпийских ледников

11.09 / НАБУ пытается оправдаться перед обществом за провал дела “Роттердам плюс” – адвокат

01.06 / Турция изменила правила въезда для украинцев с 1 июня

05.11 / Верховная Рада приняла за основу законопроект о помощи при безработице во время карантинов

18.09 / Суд отказал трансгендерной француженке в статусе «матери» в свидетельстве о рождении ребёнка

19.07 / Гривна продолжает расти в цене

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика