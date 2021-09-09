Шмыгаль подписал распоряжение о подготовке передачи костела Святого Николая в Киеве общине РКЦ – СМИ

Они сообщили изданию, что распоряжение подписано 7 сентября.

С 1980 года костел Святого Николая делят верующие РКЦ и Национальный дом органной и камерной музыки.

После пожара в здании храма члены Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций заявили, что костел должен быть передан в постоянное безвозмездное пользование католической общине.

Совет Церквей напомнил, что возвращение костела Святого Николая верующим предусмотрено указом президента Украины №329 от 18.08.2020 года и распоряжением Кабмина №1203-р от 16.09.2020 года.

Контекст:

Сообщение о пожаре в костеле Святого Николая поступило спасателям 3 сентября в 21.49. Пожару был присвоен ранг 2. Возгорание произошло на первом и втором этажах с переброской на крышу здания. В Минкульте Украины сообщали, что возгорание возникло во время репетиции в органном зале, площадь пожара составила 80 м².

В 22.40 пожар был локализован, а в 23.26 – ликвидирован. Из-за возгорания частично была разрушена отделка на первом и втором этажах внутри здания костела, также пострадал орган.

По предварительным данным, причина пожара – замыкание в органе во время репетиции.

На восстановление костела Святого Николая в Киеве предварительно понадобится от 75 млн грн, сообщали в Минкульте Украины. Глава ведомства Александр Ткаченко говорил, что к сумме, которую соберет украинский бизнес, остальные необходимые средства добавит государство.

Костел Святого Николая открыли в 1909 году, он – крупнейший в Киеве католический храм. Костел – единственное в столице здание в стиле неоготики.

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