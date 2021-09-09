 

Как восстановить организм после COVID-19

09.09.2021, 21:32, Разное
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Эксперт Роспотребнадзора и эпидемиолог Маргарита Провоторова рассказала, что следует есть после перенесенного COVID-19.
Правильное и сбалансированное питание, умеренные физические нагрузки на свежем воздухе помогут преодолеть последствия коронавирусной болезни.

По ее словам, в рацион переболевшего человека в обязательном порядке должны входить цельнозерновые крупы: овсянка, рис, гречка, булгур. Эти крупы богаты витамином В.

Бобовые, такие как нут и фасоль, дают необходимый организму растительный белок, а также микроэлементы цинк и медь. Жирная рыба – источник омега-3. Растительные масла и орехи содержат жирорастворимые витамины. Не следует забывать ежедневно употреблять нежирные кисломолочные продукты без сахара, такие как творог, сыр, кефир, простокваша, йогурт без добавок. Они обеспечат полноценным белком, легкоусвояемым кальцием и фосфором, витаминами А и группы B.

Как говорит Маргарита Провоторова, важно каждый день включать в рацион свежие овощи, фрукты, зелень, листья салата и ягоды, которые богаты витамином С, бета-каротином, клетчаткой и фолиевой кислотой.

Полноценная и разнообразная пища, легко усвояемая организмом, богатая витаминами и микроэлементами, поможет восстановить ослабленный после болезни иммунитет. И напротив, злоупотребление алкоголем, курение табака, жирная и неполезная пища затруднят выздоровление и полное восстановление организма человека.

Источник: sm.news



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