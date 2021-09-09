Ирина Шейк озадачила поклонников чересчур неудачным аутфитом

Популярная модель Ирина Шейк недавно стала гостьей светского мероприятия Bulgari x B.Zero1, посетив которое, представила широкой публике свой принципиально новый образ. По мнению поклонников знаменитости, её метаморфоза выглядела довольно неудачной.

Вечеринка проходила в Нью-Йорке, и на снимках, опубликованных в одном из зарубежных изданий, звезду подиумов узнать было довольно проблематично. Во-первых, потому что Ирина Шейк вдруг решилась на смену стиля прически – вместо традиционно длинных волос на голове у неё красовалась стрижка-каре. Во-вторых, сочетание элементов одеяния выглядело уж очень экстравагантным: верх в виде жесткого корсета, выполненного в оранжевых тонах, едва “сдерживал” пышный бюст красавицы, а в диссонанс с таким узким элементом входили объемные брюки-карго серой расцветки. Бежевые же босоножки на шпильках, обутые на ноги Шейк, оказались почти незаметными из-за широких брючин, буквально “волочащихся” по мостовой.

Стоит отметить, что абсолютное большинство читателей издания подвергли аутфит красотки обширной критике, упомянув в комментариях и о несуразности слишком узкого корсета, и об антагонистическом сочетании элементов наряда. Последний поклонники назвали “отвратительным”, а его обладательницу даже сравнили с зомби.