 

Ирина Шейк озадачила поклонников чересчур неудачным аутфитом

09.09.2021, 21:32, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Популярная модель Ирина Шейк недавно стала гостьей светского мероприятия Bulgari x B.Zero1, посетив которое, представила широкой публике свой принципиально новый образ. По мнению поклонников знаменитости, её метаморфоза выглядела довольно неудачной.
Вечеринка проходила в Нью-Йорке, и на снимках, опубликованных в одном из зарубежных изданий, звезду подиумов узнать было довольно проблематично. Во-первых, потому что Ирина Шейк вдруг решилась на смену стиля прически – вместо традиционно длинных волос на голове у неё красовалась стрижка-каре. Во-вторых, сочетание элементов одеяния выглядело уж очень экстравагантным: верх в виде жесткого корсета, выполненного в оранжевых тонах, едва “сдерживал” пышный бюст красавицы, а в диссонанс с таким узким элементом входили объемные брюки-карго серой расцветки. Бежевые же босоножки на шпильках, обутые на ноги Шейк, оказались почти незаметными из-за широких брючин, буквально “волочащихся” по мостовой.

Стоит отметить, что абсолютное большинство читателей издания подвергли аутфит красотки обширной критике, упомянув в комментариях и о несуразности слишком узкого корсета, и об антагонистическом сочетании элементов наряда. Последний поклонники назвали “отвратительным”, а его обладательницу даже сравнили с зомби.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.08 / Ученые назвали главные опасности солнечных ожогов

11.09 / Хеопс и его пирамида

05.06 / Михаил Мурашко объяснил, как избежать роста заболеваемости коронавирусом

02.02 / Мнение: Синдром отрезанной головы

21.04 / Скандалы: Минздрав взяли на контроль

04.06 / Принца Гарри и Меган Маркл ждут на платиновом юбилее Елизаветы II

09.08 / “Вы прихвостни американские”: Лукашенко вышел из себя из-за новых санкций

19.08 / Собянин: На Ленинградском проспекте будет новый ледовый дворец ЦСКА

29.06 / Мнение: Манипуляции в беларусской блогосфере. 450 000 людей.

16.07 / Фанаты набросились на Баскова из-за ночных прыжков на батуте во время пандемии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика