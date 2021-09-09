 

Путин заявил о согласовании всех 28 союзных программ РФ и Белоруссии

09.09.2021, 21:28, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСогласованы все 28 союзных программ РФ и Белоруссии, они будут утверждены до конца года, сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

«Заседание высшего совета Союзного государства РФ и Белоруссии, на котором планируется утвердить союзные программы пройдет до конца года. Все 28 программ согласованы», – цитирует ТАСС Путина.

«В согласованных документах речь идет об интеграции валютных систем, принципах взимания косвенных налогов, борьбе с терроризмом», – добавил российский лидер.

По его словам, переговоры с президентом Белоруссии были насыщенными и конструктивными.

«Коротко проинформируем вас о результатах сегодняшней работы. Переговоры с президентом Белоруссии, как и всегда впрочем, были насыщенными и конструктивными, что в полной мере отвечает характеру отношений между нашими странами», – приводит РИА «Новости» слова президента. 

«В конечном итоге это [интеграция] придаст мощный импульс, стимул дальнейшему росту экономик двух стран, будет способствовать увеличению производительности труда, послужит интересам крупного, среднего и малого бизнеса, поможет в создании дополнительных рабочих мест. Российские и белорусские деловые круги получат возможность расширить свою активность на территории Союзного государства, в том числе путем создания новых совместных предприятий, увеличения своих экспортных возможностей», – отметил президент России.

Ранее сообщалось, что совет министров Союзного государства РФ и Белоруссии планирует одобрить новый пакет интеграционных документов, включая проект декрета Высшего государственного совета, на заседании 10 сентября.

Президент РФ Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко провели переговоры в Кремле, встреча двух лидеров связана с подведением итогов работы по формированию Союзного государства.



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