 

Путин анонсировал подписание документа о создании единого рынка газа с Белоруссией

09.09.2021, 21:28, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРоссия и Белоруссия до 1 декабря 2023 года подпишут документ по созданию объединенного рынка газа, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«До 1 декабря 2023 года будет подписан документ о создании объединенного рынка газа в рамках союзного государства», – сказал Путин после переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко, передает РИА «Новости».

Кроме того, по его словам, предусмотрено заключение договора об объединении рынков нефти и нефтепродуктов, а также договор об едином рынке электроэнергии.

Также он рассказал, что цена на российский газ для Белоруссии на 2022 год сохранится на уровне текущего года.

Ранее первый вице-премьер белорусского правительства Николай Снопков сообщил, что подготовлена союзная программа создания единого рынка газа Белоруссии и России.



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