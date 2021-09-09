Путин заявил о создании общего платежного пространства в рамках Союзного государства

Президент РФ Владимир Путин и глава Белоруссии Александор Лукашенко договорились об интегрировании национальных платежных систем и создании единого пространства в рамках Союзного государства.

«Определены общие ориентиры формирования в перспективе единой денежно-кредитной политики. Осуществление валютного регулирования, интеграция национальных платежных систем и создание общего платежного пространства в рамках Союзного государства», – приводит ТАСС слова Путина.

Ранее сообщалось, что совет министров Союзного государства РФ и Белоруссии планирует одобрить новый пакет интеграционных документов, включая проект декрета Высшего государственного совета, на заседании 10 сентября.

Президент РФ Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко провели переговоры в Кремле, встреча двух лидеров связана с подведением итогов работы по формированию Союзного государства.