 

Путин заявил о создании общего платежного пространства в рамках Союзного государства

09.09.2021, 21:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПрезидент РФ Владимир Путин и глава Белоруссии Александор Лукашенко договорились об интегрировании национальных платежных систем и создании единого пространства в рамках Союзного государства.

«Определены общие ориентиры формирования в перспективе единой денежно-кредитной политики. Осуществление валютного регулирования, интеграция национальных платежных систем и создание общего платежного пространства в рамках Союзного государства», – приводит ТАСС слова Путина.

Ранее сообщалось, что совет министров Союзного государства РФ и Белоруссии планирует одобрить новый пакет интеграционных документов, включая проект декрета Высшего государственного совета, на заседании 10 сентября.

Президент РФ Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко провели переговоры в Кремле, встреча двух лидеров связана с подведением итогов работы по формированию Союзного государства.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.01 / Джанабаева показала младшего сына от Меладзе

29.06 / 19-летний сын Наташи Королевой и Тарзана тайно женился – СМИ

22.04 / Бренд АвтоВАЗ вывел на тесты прототип Lada Vesta FL

21.07 / Британская полиция собралась запретить термины «исламисты» и «джихадисты»

12.11 / В Нидерландах отказались от книг о чернокожем помощнике Санта-Клауса

04.03 / Китайскую вакцину Sinovac планируют привезти до 15 марта – представитель в Украине

07.11 / “С нетерпением жду”. Трюдо поздравил Байдена с победой на выборах президента США

16.02 / Адвокат рассказал о пользе введения в УК понятия «уголовный проступок»

04.07 / В Бахчисарайском районе Крыма объявили режим чрезвычайной ситуации из-за подтоплений после ливня

11.02 / Конгрессмен об импичменте – демократы готовы игнорировать конституцию, лишь бы Трампа не избрали вновь

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика